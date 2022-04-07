Тройка, водка и скандал: собрали шокирующие, эпатажные и неизвестные факты из жизни политика Жириновского

90-е годы - расцвет коммерции и частного предпринимательства. На прилавках появляется водка «Жириновский» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ПЛЕСКАЛ СОК В ЛИЦО, КОГДА ЭТО НЕ БЫЛО МЕЙНСТРИМОМ

Жириновский всегда задавал тренды. Именно он начал поливать своих оппонентов из стаканов, когда это еще не было мейнстримом. Речь конечно же о его споре с Борисом Немцовым.

18 июня 1995 года в программе Александра Любимова «Один на один» еще молодой политик Владимир Жириновский выплеснул сок в лицо бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Они обсуждали поездку главы ЛДПР в захваченный чеченскими террористами Буденовск. Немцов предлагал вести переговоры, Жириновский настаивал на силовом решении.

Ответка прилетела ВВЖ сильно позже - уже в 2018. Его же оружием воспользовалась Ксения Собчак на теледебатах. Она окатила собеседника из стакана за слова: «С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. „Дом-2“ — это там разврат. Пусть заткнется».

Владимир Жириновский выплеснул сок в лицо бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова

ДРАЛСЯ СТЕНКА НА СТЕНКУ

ЛДПР под предводительством Вольфовича участвовала и в драках стенка на стенку. Прямо в Думе. В 2005 году в побоище участвовали около 20 депутатов. Лидер партии схлестнулся с членом «Родины» Андреем Савельевым. К ним подключились и другие. Жириновский покинул зал с травмой пальца, а его оппонент с кровью из носа.

ВЫЕЗЖАЛ НА ТРОЙКЕ К ПАРТИИ

Хотя, Вольфович всегда старался быть на коне. Даже больше! На настоящей тройке!

Далеко ходить не будем - 13 сентября 2021 года. Лидер ЛДПР приезжает на предвыборный слет партии на «ВТБ-Арену» (выборы проходили с 17 по 19 сентября). Да не просто приезжает, а в карете, с кучером, запряженной белыми лошадьми.

В какой-то момент тройка остановилась, а лошади, скажем так, «оконфузились». Сам Жириновский объяснил это тем, что они испугались многочисленных делегатов. Кто-то же увидел в этом пророчество на выборы.

ПРЕДЛАГАЛ БУШУ «*** ПО ТБИЛИСИ»

Видео, которое навсегда останется памятником эпатажа. Жириновский в компании в очень страной обстановке, сидя на диване в компании двух молодых красавцев обращается к президенту США Джорджу Бушу: «Джордж, ты ковбой…», «Доллар, доллар, доллар, ... Эта грязная зеленая бумажка!», и прочее, что уже стало классикой.

Спустя почти 20 лет в интервью на радио КП, сам ВВЖ так объяснил тот случай:

- Осень 2002 года. Саддам Хусейн… Уже практически в марте 2003 года - будет оккупация. С нами был Примаков Евгений – молодой. И еще один корреспондент НТВ. А меня знакомый араб приглашает поужинать. Приехали. А у них камеры куда им девать? Немножко выпили, мясо, рыба, закуски. А у меня всегда настроение, все-таки, такое митинговое. И под влиянием того, что скоро покончат с Ираком, как с Афганистаном… я, так сказать, начал обращаться к Бушу. В американском посольстве в Москве смотрели. Видели.

СПАС СТРАНУ И ВИРУСОЛОГИЮ

Над этим можно смеяться, но Жириновский и правда приложил руку к отечественной вирусологии. В интервью Радио «Комсомольская правда» он раскалывал, как буквально спас нас всех от утечки штаммов вирусов из лаборатории.

По словам Владимира Вольфовича, у института вирусологии имени Ивановского, где работала его супруга Галина Лебедева, накопились огромные долги и власти Москвы поставили ультиматум - либо платите, либо отключим свет.

- А у них в холодильниках лежат штаммы всех вирусов. А спас я один! - рассказал тогда Жириновский. - Холодильники в понедельник должны были отключить. И я на уши поставил все московское начальство. Запугал их из этого кабинета. И они отказались от отключения электроэнергии Институту вирусологии. Это было в начале века, лет десять-пятнадцать назад. Я спас вирусологию нашей страны. И все образцы вирусов спасены.

ПОИЛ ВОДКОЙ

90-е годы - расцвет коммерции и частного предпринимательства. На прилавках появляется водка «Жириновский». Причем, линейка охватывала сразу 3 сегмента рынка: эконом - "Жириновский-1", обычный «Жириновский», был даже премиум - "Герой нашего времени». Всего было произведено более 30 миллионов бутылок. Говорят, что именно с нее начали разрабатывать защиту от подделок и даже следили, чтобы не было мучительного похмелья.

ВЫПУСКАЛ ОДЕКОЛОН

Вообще для мужчин у Жириновского было что предложить даже помимо водки. Так, даже до сих пор на многих лотках можно найти одеколон Жириновский - его начали выпускать с 2015 года. Причем, эмблема на нем очень лаже соответствует духу сегодняшнего времени - на этикетке красуются буквы VVZ.

Вообще для мужчин у Жириновского было что предложить даже помимо водки

И ПЕЛ ПЕСНИ

Мало кто знает, но Вольфович записал около 40 песен. Его всегда с удовольствием приглашали в музыкальные программы на телевидении. Он даже спел вместе с рэпером Серегой в проекте «Две звезды» и с группой «Отпетые мошенники» в новогоднем огоньке (почему-то в костюме Бетмена).