Не возвращайся, Netflix: 86% любителей сериалов находят их у пиратов

Западные санкции затронули и интересы поклонников сериалов: работу в России приостановили два крупнейших стриминговых видеосервиса Netflix и Apple TV+, едва набравшие обороты, закрылся сервис украинского происхождения Megogo и т.п. Фото: Shutterstock

Западные санкции затронули и интересы поклонников сериалов: работу в России приостановили два крупнейших стриминговых видеосервиса Netflix и Apple TV+, едва набравшие обороты, закрылся сервис украинского происхождения Megogo и т.п.

Кроме того, можно больше не рассчитывать на появление в российских онлайн-кинотеатрах свежих западных кинорелизов после окончания проката, как было в последние годы — поскольку, как известно, никакого проката новинок целого ряда зарубежных студий теперь тоже нет.

Ситуация выглядит весьма тревожной для отечественных видеосервисов, переживавших бум в своем развитии — на одних российских сериалах далеко не уедешь. А ведь многие россияне только-только привыкли, что за подписку надо платить - о росте базы платных подписчиков неустанно рапортовали практически все онлайн-кинотеатры.

Но, как выяснилось, конечного потребителя все это совсем не тревожит.

Телеграм-канал «Изнанка сериала» опросил 100 своих подписчиков и выяснил, что 86% (в данном случае проценты соответствуют количеству опрошенных) регулярно пользуются сервисами с пиратскими фильмами и сериалами. Причем для 50% из них — это единственный способ просмотра («Смотрел и буду смотреть только у пиратов»), а для 36% - вынужденная мера («Я бы смотрел за деньги, но часто это невозможно»). «Только легально» смотрят фильмы и сериалы лишь 4% опрошенных, а 10% устраивают проекты, которые можно увидеть по ТВ — к услугам видеопиратов они не прибегают.

Кроме того, статистика торрент-трекеров показывает, что количество скачиваний видео растет как на дрожжах - про эту довольно старинную технологию вспоминают даже, кто успел про них забыть (практически все торрент-трекеры заблокированы в России — часто по инициативе российских правообладателей, но это неудобство легко обойти). Также оживились телеграм-каналы, обеспечивающие нелегальный просмотр, второе рождение получают соответствующие приложения. За пиратством стоит мощная подпольная индустрия, способная оперативно позаимствовать и профессионально озвучить проект на русский язык, что позволяет увидеть его практически одновременно с западным зрителем.