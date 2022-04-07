Дмитрий Песков: Операция на Украине предотвратила Третью мировую войну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О ВСТУПЛЕНИИ УКРАИНЫ В НАТО

"Вступление Украины в НАТО повысило бы вероятность войны между ядерными странами, спецоперация России направлена на недопущение такого сценария".

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ

"Надеемся, что спецоперация на Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров."

О ПОТЕРЯХ

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас."

(25 марта Минобороны РФ сообщало, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий - ред.)

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ МАРИУПОЛЯ

"Мариуполь будет освобожден от националистических батальонов. Мы надеемся, что это случится вскоре в ходе операции."

О СВИДЕТЕЛЯХ БУЧИ

"У России много свидетелей происходящего в Мариуполе и Буче, которые говорили об ужасных действиях нацбатальонов."