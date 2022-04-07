Юлия Меньшова резко высказалась про сбежавших из России: "Страсть к самоубийству"

Юлия Меньшова

Юлия Меньшова в отличие от некоторых звездных коллег-артистов никогда не задумывалась над тем, чтобы покинуть Россию. Более того, актриса не понимает, почему сбежавшим из страны представителям так называемой интеллигенции вдруг внезапно стало "стыдно быть русскими". Дочь режиссера Владимира Маньшова резко высказалась в их адрес.

В последнее время некоторые российские персоны объявили об эмиграции. Такой поступок широкая общественность воспринимает как предательство. Однако больше всего россиян возмущает, когда уехавшие выступают с критикой в адрес русского народа. Так Юлия Меньшова назвала адскими слова интеллигенции о России.

Как отметила телеведущая, она не понимает, почему у сбежавших из России возникло чувство вины. "Еще у интеллигенции есть неизбывное чувство вины. Сегодня оно актуализировалось и выражено в адской формулировке «стыдно быть русским». Мне не стыдно быть русской", - негодовала актриса, во время общения с дизайнером Артемием Лебедевым.

Гость с ней согласился. 47-летний Лебедев не меньше телеведущей удивлен поступком тех, кто жалеет о своей причастности к русской нации и культуре. "Это удивительно. Как можно отрицать свою культуру? Почему ты должен культуру свою отрицать? У этих людей вшита капсула саморазрушения, как у шпиона, который кусает ампулу с ядом в воротнике", - заявил он считает он в эфире YouTube-шоу "Сама Меньшова", - отметил Лебедев.

"Да! - подхватила Меньшова. - Страсть к самоубийству за всем этим считываю".

Дизайнер напомнил, что США в свое время сбросило две атомные бомбы на японские города. "Никто не писал покаянных писем в духе «мне стыдно быть американцем, ведь мы принесли столько боли и страдания». Да, это ужасно. Но это не отрицает американскую культуру. Никто не перестал есть гамбургеры", - отметил дизайнер.