Не приостановка, а выход: Что на деле означает для России голосование Генассамблеи ООН по приостановке ее участия в СПЧ

Выход России из СПЧ не является беспрецедентным шагом Фото: REUTERS

Генассамблея ООН большинством голосов проголосовала за резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека (СПЧ). Поддержали резолюцию 93 государства, против выступили 24, еще 58 воздержались.

Предполагалось, что, согласно тексту резолюции, России сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса, а также возможности выступать на мероприятиях Совета.

Но в Москве решили не следовать принятой резолюции, а с сегодняшнего дня по собственной инициативе прекратить свои полномочия в Совете.

Как заявил зам. постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, это решение не противоречит ни обязательствам России СПЧ, ни международным правозащитным нормам.

Кузьмин квалифицировал решение Генассамблеи как политизированное и неправомерное, а также предпринятое «в целях демонстративного наказания суверенного государства».

- Россия и далее намерена вносить весомый вклад в укрепление конструктивного диалога по правам человека. – заявил российский дипломат, особо отметив, что в нынешних условиях СПЧ «фактически монополизирован группой государств, использующих в своих конъюнктурных целях, которые, провозглашая себя эталоном в правозащитной сфере, долгие годы непосредственно участвуют в совершении грубых и массовых нарушений прав человека, либо потворствуют этому».

Выход России из СПЧ не является беспрецедентным шагом: в 2018 году администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа приняла решение о выходе Соединенных Штатов из Совета по правам человека ООН в качестве реакции на постоянную критику со стороны СПЧ в адрес Израиля – ключевого союзника американцев. При Байдене, в 2021 году, США вернулись в Совет.

СПРАВКА «КП»

Совет по правам человека - международный, межправительственный правозащитный орган, входящий в систему ООН. В 2006 году он заменил Комиссию по правам человека, которая появилась в 1946 году.

В компетенцию совета входит обсуждение всех вопросов и ситуаций, связанных с защитой и фактами нарушения прав человека.

«Совет существует для того, чтобы убедиться, что все люди знают о своих правах, все люди могут пользоваться своими правами», говорится на сайте ООН.

Для выполнения своей деятельности СПЧ прибегает к помощи 18 экспертов, которые входят в Консультативный комитет.

Все страны-члены ООН принимают участие в работе Совета по правам человека, но ежегодно Генассамблея ООН избирает представителей от 47 государств. Они получают мандат на три года. Места распределяются следующим образом: 13 мест для государств Африки, 13 - стран Азии, 8 - Латинской Америки и карибского бассейна, 7 - Западной Европы, США, Канады и Израиля и 6 - Восточной Европы.

В 2016 году Россия не попала в состав СПЧ на 2017-2019 года. За нашу страну тогда отдали голоса 112 стран, победу одержали Венгрия и Хорватия, получившие 144 и 114 голосов соответственно.

В этом году должность председателя СПЧ занимает представитель Аргентины Федерико Вильегас. Россия ни разу за 16 лет не председательствовала в совете.

За 16 лет было создано более 30 комиссий по расследованию и миссий по установлению фактов нарушения прав человека. По данным на 2019 год, Совет принял около 1700 резолюций, из них 80% - на основе консенсуса.

Заседания проходят в офисе ООН в Женеве. Совет собирается в Зале заседаний ХХ, который знаменит своим необычным потолком. Он напоминает своды пещеры, где сверху свисают разноцветные сталактиты, выполненные из красок. Над куполом зала работал испанский дизайнер Мигель Марсело. Тогда проект обошелся в 23 млн евро.