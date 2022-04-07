Украинские националисты стали брать с гражданских лиц за проезд через блокпосты по 100-200 долларов

Боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать непрекращающиеся вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев озвучил на брифинге некоторые факты, которые произошли за истекшие сутки:

- В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населенных пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении России, есть раненые.

- Выехать из блокированных населенных пунктов, подконтрольных украинским военным, возможно только с помощью «проводников» из числа местных жителей, вступивших в ряды территориальной обороны, которые за 100 – 200 долларов США с человека обеспечивают беспрепятственный проезд через блокпосты.

- В Харькове в жилых кварталах Шевченковского и Холодногорского районов неонацисты в период, когда жителям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости, провели безжалостные «акции устрашения» с применением минометов. В результате беспорядочных обстрелов есть раненые.

- Данные факты в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение и безразличие киевских властей к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права, - отметил генерал-полковник.

Мизинцев напомнил, что украинская сторона продолжает блокировать 67 иностранных судов в своих портах.

Обстрелы украинскими войсками и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно выйти в открытое море.

- Подтверждением этому стал обстрел 5 апреля подразделениями ВСУ заблокированного в порту Мариуполь турецкого судна «Азбург» с украинским экипажем на борту, - отметил он.

Начальник Национального центра управления обороной России в то же время обратил внимание СМИ на совершенно непонятное «оторванное от реальности» заявление официального представителя правительства Франции Г.Атталя о якобы отсутствии одобрения со стороны России на проведение эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

- Подобные заявления поражают своей абсурдностью, так как российская сторона в соответствии с гуманитарными инициативами Франции с 31 марта 2022 г., Германии и Турции с 1 и 2 апреля 2022 г. соответственно, ежедневно открывает гуманитарные коридоры и обеспечивает все требования по соблюдению «режима тишины» на маршруте из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске), о чем заблаговременно сообщается в заявлениях Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, - подчеркнул Мизинцев, и напомнил, что о планируемой гуманитарной операции установленным порядком были оповещены представители посольств иностранных государств, профильные структуры ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и другие международные организации, находящиеся на территории Украины, через все имеющиеся информационные ресурсы, включая украинские средства массовой информации.

Представитель Минобороны России призвал официальных должностных лиц Германии, Турции и Франции воздержаться от необоснованных заявлений и сосредоточиться на реальной практической работе по достижению прогресса в решении гуманитарных вопросов на Украине. И выразил надежду, что представители этих стран, используя свой авторитет, смогут оказать влияние на представителей киевской власти в выполнении своих гуманитарных обязательств перед народом Украины.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- Ежедневно с 10:00 (мск) Вооруженные Силы России предоставляют гуманитарные маршруты на харьковском и мариупольском направлениях, а также в рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя открывают дополнительные гуманитарные коридоры.

- Украинской стороной на текущие сутки заявлено 10 гуманитарных коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них ни одного – в сторону России. Вооруженные Силы России, а также формирования Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают «режим тишины» на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах.

- Вооруженные Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. Информация о порядке функционирования морского гуманитарного коридора круглосуточно транслируется по УКВ-радиосвязи (на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках каждые 15 минут).

- Украинская сторона не подтверждает готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора и всячески уклоняется от взаимодействия с Международной морской организацией по решению данного вопроса, продолжая использовать заблокированные в своих портах суда и экипажи в качестве «живого щита».

ЗВОНИЛИ

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

B ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили гуманитарным вопросам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 18 137 человек, из них – 2 812 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 658 146 человек, из которых 128 350 – дети.

- Государственную границу Российской Федерации пересекли 84 060 ед. личного автотранспорта, из них за сутки – 2 918.

- Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 132 182 человека, в том числе за истекшие сутки – 2 165 человек.

- Значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения, по-прежнему, ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в официальные структуры и общественные организации России.

- За прошедшие сутки поступило еще 1 218 таких обращений, а всего в базе данных их уже 2 741 781 из 2 126 населенных пунктов Украины. Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 444 иностранных гражданина из 15 государств.

- На пунктах сбора подготовлено свыше 22,5 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

- Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 9 521,3 тонны гуманитарных грузов, проведено 767 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – семь в Донецкой, Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 850 тонн предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.