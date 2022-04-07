Мария Шукшина сделала громкое заявление об Иване Урганте

Мария Шукшина Фото: Александр ГЛУЗ

Мария Шукшина активно следит за своими коллегами-артистами. Периодически знаменитость делает заявления. На этот раз многодетная мать решила высказаться в адрес Ивана Урганта.

Иван Ургант - один из самых востребованных ведущих. Вот уже долгие годы шоумен работает на износ, без выходных и праздников. Конечно, за свой труд он получает хорошие деньги. Даже Андрей Малахов как-то отмечал, что получает меньше Ивана. Публика привыкла видеть своего любимца на экране, однако в конце февраля Первый канал внес изменения в свою сетку вещания, убрав развлекательные передачи. На фоне спецоперации России на Украине данное решение выглядит вполне логичным шагом.

Воспользовавшись возможностью, Ургант вместе с женой Наиальей Кикнадзе и дочками Лерой и Ниной отправился в отпуск в Израиль. Однако злопыхатели начали вопить о том, что артист якобы покинул Россию навсегда. Шоумену пришлось пресечь на корню подлые инсинуации: "Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь".

Однако по возвращении на Родину артист подвергся травле. Так, сплетники с чего-то решили, что Иван приехал "распродавать имущество". При этом никаких подтверждения данная информация под собой не имеет.

Мария Шукшина решила подлить масла в огонь и прокомментировала слухи. "Почему «вечерний патриот» Ургант по приезде из Израиля начал заниматься своей недвижимостью, а не чем-то, что могло бы принести пользу нашей стране, я не знаю. Им, «большим патриотам», виднее!" - едко заявила 54-летняя актриса.

Стоит отметить, что завистники то и дело пытаются побольнее уколоть бессменного ведущего шоу "Вечерний Ургант". Отец шоумена, как может, пытается сгладить обстановку, отмечая, что сын сконцентрирован на семье и работе, поэтому не выходит на связь.

"Про израильское гражданство ничего не могу сказать, просто не знаю. Разве у нас это запрещено? Сегодня каждый человек, если он имеет возможность и желание, может получить паспорт любой страны. Сейчас Иван в России, этим все сказано", - отбивается от сплетников Андрей Львович.