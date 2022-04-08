Горбатого Данила исправит: вся правда о легендарном фильме «Брат»

Данила был младше своего сыгранного Виктором Сухоруковым брата, но последнее слово всегда оставалось за ним. Фото: Кадр из фильма

Легендарная дилогия Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым-младшим вновь появилась в кинопрокате, и поводов для этого немало - например, в этом году со дня премьеры первого «Брата» исполняется 25 лет. А снимались эти всенародно любимые картины не без приключений и проблем.

БЮДЖЕТ - ТРИ КОПЕЙКИ

В середине 90-х на студии имени Горького молодым режиссерам предлагались мизерные деньги, на которые они должны были снять настоящее кино. Понятно, что бюджета не хватало ни на декорации, ни на спецэффекты. Работать кинематографистам предлагалось на улицах своего города, интерьеры снимать дома у знакомых. В целом это была интересная творческая задача (хотя сформулированная, понятно, не от хорошей жизни). «Брат» Алексея Балабанова стал самым ценным, что родилось из этой затеи. Говорят, что бюджет составил микроскопические 50 000 долларов, но продюсер Сергей Сельянов недавно уточнил: «99 600 долларов».

КЛИП В ОБМЕН НА РОЛЬ

Из-за ограничений в бюджете многие актеры снимались бесплатно (некоторым заплатили гонорар позже, когда фильм стал хорошо продаваться на кассетах). Актриса Светлана Письмиченко, например, получила тысячу долларов лишь через несколько месяцев после премьеры. Вячеслав Бутусов снялся в фильме (и предоставил права на музыку) в обмен на то, что Балабанов снял для него клип.

ПЛЕНКУ ПОДАРИЛА «АННА КАРЕНИНА»

Пленки не хватало, поэтому сцены снимали максимум с двух-трех дублей. Но с пленкой неожиданно повезло: американцы со студии Warner Bros. снимали в Петербурге «Анну Каренину» с Софи Марсо и Шоном Бином и, уезжая, оставили несколько упаковок «Кодака», которые удалось по дешевке приобрести.

35 РУБЛЕЙ ЗА СВИТЕР БАГРОВА

Знаменитый свитер Данилы Багрова художница по костюмам Надежда Васильева (супруга Балабанова) приобрела в секонд-хенде за 35 рублей. Ей хотелось, чтобы одежда каким-то образом отражала не только душу героя, но и душу ее мужа. «Я, когда увидела эту вещь, сразу подумала, что она подошла бы Леше. Моя бабушка всегда вязала ему такие свитера на спицах, крупной вязки, теплые и уютные...

А поскольку я в Багрове всегда видела Лешу - человека, который может защитить, постоять за себя и за своих любимых, - то тут же поняла, что лучшей одежды для него не придумаешь». Позже Васильева говорила, что свитер Багрова напоминает кольчугу русских богатырей.

ОПАСНАЯ СТРЕЛЬБА ХОЛОСТЫМИ

Бодров-младший вспоминал, что на съемках, естественно, стреляли холостыми патронами - и все равно это было сопряжено с риском для актеров: «Никогда не забуду, как снимали сцену с Павлом Евграфовичем (муж Светы, сыгранный актером Владимиром Ермиловым. - Ред.), когда я стреляю ему по ногам из обреза. Надо было больше дыма, поэтому пороху не пожалели. И вот съемка, выстрел дуплетом, грохот, дым, он падает как подкошенный… Снято! Дым рассеивается, а артист лежит в луже крови - повыше колен две дырки от пыжей…»

АМЕРИКАНСКИЕ КОПЫ И ПРОСТИТУТКИ

Роль проститутки Даши исполнила Дарья Юргенс, но озвучивала героиню другая актриса - Наталья Данилова. Фото: Кадр из фильма

Разговаривать о съемках «Брата-2» Балабанов и продюсер Сергей Сельянов начали еще во время съемок «Брата». Сиквел снимался на гораздо большем бюджете, чем первый фильм: по словам Сельянова, он обошелся в $1,3 миллиона. Съемочная группа даже смогла доехать до Чикаго, но все равно работала там в крайне стесненных условиях. Так, например, удалось подружиться с полицейскими в городке рядом с Чикаго, и те разрешили снимать в своем отделении, даже пустили авторов в камеры, где сидели настоящие проститутки и наркоманы. Вообще, по словам оператора Сергея Астахова, съемки зачастую шли «партизанским» образом: например, в Чикаго запрещено снимать в наземном метро, авторы еле успели снять сцену, перед тем как в вагон вошли контролеры.

ЗВАЛИ ДЖОНА МАЛКОВИЧА

В 2000 году в интервью журналу «ОМ» Бодров рассказывал: «Были идеи пригласить больших актеров. До последнего момента обсуждался Джон Малкович. Стив Бушеми читал сценарий. Дженнифер Билз (звезда фильма «Танец-вспышка». - Ред.) вроде согласилась, но сказала, что фильм расистский. А Малкович не успел по срокам. Но, странное дело, мне кажется, так даже лучше. Пригласили бы мы Шварценеггера - сразу бы все приобрело какой-то сюрреалистический оттенок».

ПАЛЬТО ДЛЯ СУХОРУКОВА

В первом фильме Виктор Сухоруков появляется в зеленом пальто, на самом деле женском. Надежда Васильева купила его для себя, когда была в Германии, а потом решила надеть на актера. А на память о съемках «Брата-2» актеру осталось другое пальто - мужское, недешевое, которое носил герой Бодрова. В начале 2003 года, через несколько месяцев после трагедии в Кармадоне, Сухоруков рассказывал в интервью «КП»: «Помнишь сцену в конце «Брата-2», когда Даша и Данила несутся по аэропорту? Серега - в темно-коричневой шляпе и шикарном светло-коричневом пальто. Он их мне подарил, сказав: «Не мой стиль... А ты, Витюша, человек солидный»... Я никогда не надевал их. Стеснялся.

Мне казалось, что вся страна узнает и скажет: «Ой! Бодровское пальто носит!» И вот 19 сентября 2002 года у меня были съемки для телевидения. Журналисты попросили одеться классно. И я надел Серегино пальто. Впервые за три года. Не зная, что в этот вечер у него был первый съемочный день в Кармадоне. А 20-го услышал по телевизору страшную новость. И первая мысль - я ж пальто его вчера надел! И голова закружилась…»

Сергей Бодров трагически погиб 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. Вместе со своей съемочной группой он стал жертвой сошедшего ледника.

КОШЕЛЕК

Салтыковой заплатили больше, чем Бодрову

Ирина Салтыкова и не предполагала, что войдет в историю кино не как певица, а как звезда «Брата-2». Фото: Кадр из фильма

Алексей Балабанов во что бы то ни стало хотел снимать в «Брате-2» настоящую поп-звезду, притом что в современной российской поп-музыке разбирался слабо. Ему принесли фотографии нескольких певиц, говорят, среди них была Алена Свиридова. Но Балабанов сразу, по фотографии, выбрал Ирину Салтыкову. Потом выяснилось, что она не смотрела ни одного его фильма. Он приехал к ней, рассказал про свои картины и про предстоящего «Брата-2». Салтыкова снималась в картине всего шесть дней и получила за работу 18 тысяч долларов - то есть по $3000 за день. (Балабанов сказал: «Никому таких денег не платил, но вам заплачу!») Это было больше, чем ставка Бодрова. При этом Салтыкова разрешила снять несколько сцен в своей настоящей квартире.

5 фраз, которые ушли в народ

- Скоро всей вашей Америке - кирдык.

- Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!

- Мы, русские, не обманываем друг друга.

- Вот скажи мне, американец, в чем сила? Я вот думаю, что сила в правде - у кого правда, тот и сильней.

- Мальчик, ты не понял! Водочки нам принеси. Мы домой летим.