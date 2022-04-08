Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 апреля 2022 года: разногласия в НАТО и генеральские погоны Рамзана Кадырова

В центре Мариуполя основные бои закончились Фото: REUTERS

Мельник льет воду

Посол незалеженой в ФРГ продолжает зажигать. Пан Мельник резко отозвался о словах немецких политиков о том, что решение запустить газопровод «Северный поток-2» оказалось ошибочным. В интервью изданию Zeit этот дипломат заявил, что сожалений недостаточно, и властям Германии требуется принять более жесткие меры. Ну какие например — выслать слишком разговорчивого посланника за его постоянные нападки на руководство страны пребывания?

Столтенберг наступает

Генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не должны делать различий между поставками Киеву оборонительных и наступательных вооружений. Это он сообщил, прибыв на встречу глав МИДов стран-участниц военного блока. Генсек уточнил, что министрами обсуждаются вопросы поставки разного вида оружия, включая тяжелое (танки, бронетранспортеры).

Прибалты хотят коленопреклонения

Оказывается, среди стран НАТО есть разногласия. И касаются они того, как дальше строить отношения с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Это выяснили журналисты New York Times. Группа стран, в которою входят Польша и три прибалтийские державы, считают, что давно пора полностью разорвать любые отношений с РФ. И сделать все ради того, чтобы поставить этих восточных варваров на колени. А вот во Франции, Германии и Турции выступают за поддержание контактов с Москвой. Вывод — второй группе больше нужны наши ресурсы, и они лучше знают историю, особенно середины 20 века.

Кому помешали ромеи?

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что Украина совершила этноцид в отношении представителей двух малочисленных крымских народов — урумов и ромеев. А они, вообще-то, основали Мариуполь и 20 сел в округе. Киев же проводил политику насильственной украинизации и уничтожения исторической памяти этих народов - «мстили за их ментальную близость к русскому миру». И за ромеев ответ держать придется!

Фуркад рвет флаг

Как отреагировали французы на решение биатлониста Симона Фуркада (брата олимпийского чемпиона Мартена Фуркада) порвать флаг Пятой республики ради россиян? Фуркад совершил этот акт, чтобы воccтановить наш триколор (набор цветов тот же, что у французов) на юниорcком чемпионате мира в CША. Так он решил морально поддержать спортсменов из России, которых подвергли остракизму. Большинство сограждан отреагировали негативно — причем не на то, что был порван их флаг, а на то, что был «сделан» из него российский! Но нашлись и те, кто Симона поддержал.

На русских продолжают нападать

В ФРГ с начала спецоперации на Украине зарегистрировали 383 преступления против выходцев из России! Такие данные привела глава МВД Германии Нэнси Фезер. В два раза меньше пострадало граждан, имеющих украинское происхождение — 181. Были не только оскорбления и порча имущества, но и акты насилия. Министр призвала сотрудников полиции защищать всех сограждан вне зависимости от их национальных корней.

Их осталось 3 тысячи

«В центре Мариуполя основные бои закончились, - заявил Эдуард Басурин, представитель народной милиции ДНР, - они с переместились в порт и «Азовсталь». В порту мы начинаем защищать территорию и выдавливать их силы в промзону в «Азовсталь». По его данным, в этих точках Мариуполя ведут активное сопротивление около трех тысяч украинских военнослужащих. И некоторое количество рассеяно по всему городу. Кстати, в порту они жгут иностранные суда — а спихнут опять на нас.

У Кадырова новые погоны

Командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров вручил погоны генерал-лейтенанта главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщила ЧГТРК «Грозный» в четверг. А вот реакция самого Кадырова: «Получить любую награду и любое звание – это большая ответственность. Ты должен соответствовать этому званию и наградам, которые тебе вручают. Для меня это приятно и волнительно, потому что надо сделать многое».

Путин провел заседание Совбеза

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза спецоперацию и ход переговорного процесса представителей Москвы и Киева. Отдельно обсуждалась необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны. Например, таким, которые произошли в Буче под Киевом.

Остин не может дозвониться Шойгу

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил на бюджетных слушаниях в американском Сенате, что полтора месяца у него не получается дозвониться Сергею Шойгу. И не только у него связь барахлит. Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли тоже регулярно пытается связаться с коллегами из России — аж с середины февраля. На отсутствии аудио контакта с военным руководством РФ пожаловался и верховный главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс. При этом сам Шойгу продолжает усиленно работать и в четверг был замечен на ежегодном отчете правительства в Госдуме. Да и вообще, когда пуски по вашим посылкам с оружием идут, грохот такой, что звонков не слышно.