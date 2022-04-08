Военная спецоперация на Украине 8 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 апреля 2022 года. Российские военнослужащие Западного военного округа взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме. Сообщается, что территория завода была превращена украинскими националистическими формированиями в укрепрайон.

Власти Соединенных Штатов толкают президента Украины Владимира Зеленского на продолжение боевых действий, заявили министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства раскритиковал проект соглашения с Россией, представленный украинской стороной.

Наемник из Дании подтвердил преступные казни российских военнопленных на Украине. Военный следственный отдел Следственного комитета России уже возбудил уголовное дело о бесчеловечном обращении с российскими военнопленными на Украине.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о приостановлении участия России в Совете ООН по правам человека. Это решение будет действовать до истечения нынешнего срока пребывания России в Совете, который заканчивается в 2023 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский законопроект о поставках вооружения на Украину по программе ленд-лиза будет иметь негативный эффект и не способствует успеху переговоров Москвы и Киева.