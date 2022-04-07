Украинское село: Джавелины валяются у каждой хаты. А в библиотеке - все о злой России

Разведчики показали свой главный трофей – танк Т-72Б, который они взяли без единого выстрела Фото: Александр КОЦ

БЛУЖДАЮЩИЙ «УРАГАН»

- А телефон у вас выключен? – спрашивают артиллеристы на позиций самоходных артустановок.

- Обижаете, - показываю значок самолета на экране – авиарежим.

- Мы даже симкарты на всякий случай повытаскивали. Нашпиговали их американцы всякими модными девайсами. Вычисляют на раз.

Рядом бойцы пыхтят у КамАЗа – меняют пробитое колесо. Недавно на позиции прилетел кассетный боеприпас «Урагана», слегка покоцав грузовики. Эта блуждающая установка реактивной системы залпового огня уже несколько дней треплет нервы. То Изюм накроет, то по позициям «накинет». Постоянно перемещается и успевает уйти от ответного огня. Боеспособность российских войск один «Ураган» подорвать, конечно, не может. Тем более, что, судя по одиночным запускам, с боеприпасами на той стороне не очень.

- В окоп! Быстро! – в небе начинают рваться кассетные боеприпасы, ссыпаемся в благоразумно вырытое заранее укрытие. – Опять он!

«Саушки» - самоходные артиллерийские установки Фото: Александр КОЦ

Стихает. Выбираемся на поверхность. Дальнобойная артиллерия меняет локацию. «Саушки» (самоходные артиллерийские установки) начинают лупить по позициям украинских войск, которые медленно откатываются на юг, вдоль трассы Харьков-Славянск. Основные усилия российских войск на этом направлении сейчас сосредоточены на продвижении в сторону города - символа русского сопротивления Донбасса в 2014 году. И легкой прогулки здесь точно не будет.

Фото: Александр КОЦ

- Они работают грамотно. Если видят, что обороняться бессмысленно, откатываются на заранее подготовленные позиции, - рассказывают мне разведчики Висленской дивизии. – Если следующий эшелон обороны еще не готов, то упираются до последнего, как здесь, в Каменке. У них тут этих Джавелинов и NLAW (противотанковых ракетных комплексов), как у бабки солений в погребе. У каждой хаты, на каждом перекрестке просто горкой были сложены. Подбежали, пульнули – и в подвал. Причем Джавелины в большинстве случаев броню наших танков не пробивают. Так они бьют по орудиям и каткам. А снайперы – по прицелам. А что танк без системы прицеливания?

У них тут этих Джавелинов, как у бабки солений в погребе Фото: Александр КОЦ

ГЕРОИ ВОЕНВРАЧИ

Сама Каменка сегодня мало отличается от Никишино Донецкой области, или Хрящеватого на Луганщине в 2014-м. Все деревни, по которым в полную мощь прокатилась война, похожи между собой. Когда практически каждый дом превращен в огневую точку, не до сантиментов. Обе стороны думают, как выполнить задачу и выжить, а не о сохранности гражданского сектора. Хотя российская сторона до сих пор старается сохранять мирную инфраструктуру. А вот украинская, словно в отместку, отступая жжет за собой все мосты. И в прямом, и в переносном смысле. Ведь сюда мы добрались по понтонной переправе, наведенной вместо взорванного моста.

- Вы про медиков, про героев наших напишите! – встречают нас бойцы Висленской дивизии, действующей на этом направлении. – Сколько людей они спасли!

Командир второго медвзвода, как и положено настоящему герою, скромно, докладывает:

- Бои здесь были тяжелые, больше количество санитарных потерь – минно-врывные травмы, осколочные ранения, проникающие, слепые, сквозные. Оказывали помощь, эвакуировали на вертолетную площадку и дальше – в госпитали в Россию.

Фото: Александр КОЦ

- Это твоя первая война, что больше всего зацепило? – спрашиваю стоящего рядом молодого фельдшера.

- Товарищей много полегло. А так… Меня ж не зря учили медицинскому делу, я ко всему был подготовлен. Я все просчитывал, понимал, что делал попунктно.

ТРОФЕЙНЫЙ ТАНК

Для многих из этих молодых парней Каменка стала боевым крещением. Здесь они в первый раз в своей жизни посмотрели смерти в глаза. Смогли выстоять и даже проявить изобретательность в бою. Разведчики зовут показать свой главный трофей – танк Т-72Б, который они взяли без единого выстрела. На нем уже красуются тактические знаки «Z».

- Они на нас выехали, - рассказывает молодой офицер-кавказец. – Сначала хотели в него с РПГ «задуть». Но я снял российскую экипировку, подхожу к танку, командир по походному едет в люке. Начинаю импровизировать: «Саня, привет! А где Леха?» Он расслабился, полностью вылезает, наводчик тоже. Я запрыгиваю на танк с пээмом (пистолет Макарова): все, давайте, мужики, выходите. Доездились. «Не стреляй!», - кричат. Выкинул их из танка, механика пришлось выкурить. Так и забрали машину.

Фото: Александр КОЦ

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ «АНТИРОССИЯ»

Бойцы раскладывают другие трофеи – гранатометы, пулемет и… книги.

- Глядите, что читали – «Вторжение в Украину: хроника российское агрессии». Издание 2016 года. Наперед что ли знали?

- А где ты это взял? – спрашиваю парня.

- В клубе, пойдем отведу.

Фото: Александр КОЦ

По дороге знакомимся. Леха – 19-летний мобилизованный из ЛНР, житель Луганска. В 2014-15 годах, во время активных боев в Донбассе, никуда из города не уезжал и представляет, что такое артиллерийский обстрел. Учился на втором курсе местного педа. От мобилизации решил не бегать. Леха ведет меня на второй этаж – в библиотеку. Чтобы найти книжку на русском языке, надо очень потрудиться. Основная масса чтива – на мове. И чего тут только нет. «Аэропорт» - об украинских «киборгах», которые воевали в Донецком аэропорте. «Анексия» - о Крыме. Есть и более экзотические варианты – вот толстенный том «Украина. Хронология развития – с древних времен до поздней античности». Или, к примеру, «Войны России против Украины XII-XXI веков». Тут вам и «экспансия» Московии на земли Киевской Руси, и «специальные военные операции» против Гетьманщины, и борьба с большевистской Россией за независимость 1917-1921 гг, и боротьба за незалежность Украины 1941-середины 1950-х годов… И этим псевдонаучным шлаком забито полбиблиотеки. Если вдруг у кого-то еще оставались вопросы о том, как формировался проект «АнтиРоссия». И издавались эти книжки не где-нибудь в Польше, а в Киеве, во Львове, на Полтавщине… Правда, судя по пустому библиотечному вкладышу, популярностью такие произведения в Каменке не сильно пользовались.

Фото: Александр КОЦ

- Зато им все это в школе вбивают, - сетует Леха. – И с этим надо было рано или поздно что-то делать.

Прощаемся с мужиками, они уходят дальше, туда, где непрерывно грохочет фронт, продолжающий приближаться к Славянску.

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