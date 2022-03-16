Кошелек под санкциями: как спасти свои сбережения

Сейчас держать рубли в наличном виде нет смысла. Лучше положить в банк Фото: Михаил ФРОЛОВ

Санкции Запада на этот раз очень жесткие. Россия теперь - мировой лидер по количеству объявленных против нее ограничений. И самое обидное, что бьют новые санкции не по отдельным чиновникам или олигархам, как было раньше, а по всем россиянам.

Рассказываем о том, как изменилась наша экономическая жизнь за последние недели. И как можно минимизировать последствия для личных финансов.

Доходность по вкладам - свыше 20%

В конце февраля клиенты банков кинулись снимать наличные из банкоматов и со счетов. За несколько дней забрали почти два триллиона рублей. Видя это, в Центробанке пошли на беспрецедентный шаг. Повысили ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых. Как объяснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, это было сделано для того, чтобы стимулировать россиян оставлять копить деньги и компенсировать возможные потери из-за растущей инфляции.

Судя по первой половине марта, эта тактика сработала. Граждане перестали стоять в очередях к банкоматам. Наоборот, несут деньги обратно в кассы. Ставки в некоторых банках достигают 23 - 25% годовых по рублевым депозитам. Правда, сроки по таким сверхвыгодным вкладам составляют всего 3 - 6 месяцев. В банках прогнозируют, что ключевую ставку ЦБ со временем начнет снижать. К примеру, так же было в конце 2014 - начале 2015 года. Тогда ставку резко подняли до 17% годовых, а спустя полгода она постепенно опустилась до рыночных 11% годовых.

Совет «КП»: с такими ставками, как сейчас, и с такой инфляцией, которая непременно разгонится до 20 - 25% годовых, держать рубли в наличном виде нет смысла. Лучше положить в банк. Суммы до 1,4 млн рублей по-прежнему застрахованы государством.

как минимизировать последствия для личных финансов? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Льготная ипотека - до конца марта

Когда растет ключевая ставка ЦБ, автоматически повышаются проценты и по вкладам, и по кредитам. К примеру, займы наличными подорожали до 30% годовых, а ипотека - до 18% годовых. По таким ставкам брать деньги в долг очень невыгодно. По сути, они являются запретительными. Осталась лишь одна возможность взять кредит по выгодным ставкам - это оформить льготную ипотеку.

Сейчас в России действуют две программы. Во-первых, ипотека с господдержкой на квартиру в новостройке. По ней можно взять до 3 млн рублей под 7% годовых в любом российском регионе. Во-вторых, семейная ипотека. Ее могут получить те семьи, в которых первый или последующий ребенок родился в 2018 году или позднее. По ней ставка составляет 6% годовых. Получить можно от 3 до 12 млн рублей - в зависимости от региона.

Правда, нынешние условия будут действовать лишь до конца марта этого года. С апреля правительство планирует их пересмотреть. Скорее всего, в сторону повышения.

Совет «КП»: если хотите получить льготную ипотеку по выгодным ставкам, есть смысл поторопиться и оформить кредит до конца марта. Но только в том случае, если квартира вам действительно нужна, а вы потянете ежемесячные платежи.

Валютные ограничения

Курс рубля с конца февраля упал в полтора раза. Чтобы сдержать обвальное падение национальной валюты, Центробанку пришлось пойти на экстренные меры: 9 марта были введены временные ограничения по операциям с наличной валютой. Купить валюту теперь нельзя. Можно лишь снять ее со своих счетов, но не более 10 тысяч долларов. Все, что больше этой суммы, банк отдаст, но в рублях - по рыночному курсу. При этом, если на счетах лежали евро или фунты стерлингов, их тоже отдадут в долларах.

Совет «КП»: если у вас есть доллары на счетах, есть смысл часть из них снять в наличном виде (можно заказать нужную сумму в отделении и забрать в назначенный день). Например, на случай отпуска за рубежом. А оставшиеся средства разместить на валютный вклад. По ним банки сейчас предлагают от 8 до 10% годовых.

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Благородный металл можно покупать вместо доллара

Редкий инвестор в последние годы хранил деньги в золотых слитках. Это, возможно, красиво, но было абсолютно невыгодно. Раньше при их покупке приходилось платить НДС (20% от суммы), который при продаже клиенту не возвращался. Это делало сделку бессмысленной с экономической точки зрения. Тем более что банки прибавляли еще и свою комиссию в виде разницы между покупкой и продажей слитков. Получалось, что итоговая комиссия за покупку слитка превращалась чуть ли не в 30% от суммы.

Теперь, как считают в правительстве, инвестиции в благородный металл могут стать хорошей альтернативой вложениям в наличные доллары и евро. Собственно, российский ЦБ так и делал - почти четверть наших резервов лежит в золоте. Правда, здесь тоже есть нюансы. Во-первых, купить слитки можно только в крупных банках. Должен быть сертификат соответствия. Во-вторых, хранить их надо очень аккуратно. Желательно в специальной упаковке, которую выдаст банк. Это убережет металл от царапин и сколов. В противном случае банк может не принять слиток назад и его придется продавать в ломбарде по цене лома.

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Россию полностью отключили от SWIFT. Фото: Shutterstock

Одна из самых жестких мер, которые озвучивались Западом, - это полное отключение нашей страны от международной системы банковских переводов SWIFT. В Евросоюзе и США пошли лишь на частичные меры. От SWIFT отключены семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Они не могут отправлять и получать деньги из-за рубежа, их карты не работают за границей.

Но это еще полбеды. Путешественников ждал неприятный сюрприз позже. Платежные системы VISA и Mastercard с 10 марта прекратили обслуживание всех карт, выпущенных российскими банками. Теперь ими нельзя расплатиться за рубежом.

Хорошие новости при этом тоже есть.

1. Большинство банков сделали карты бессрочными. Не важно, какие даты напечатаны на карте. Она будет действовать и дальше.

2. Все карты продолжают действовать на территории России. Ими можно расплачиваться где угодно и снимать наличные в банкоматах. В этом есть большая заслуга Центробанка, который с 2014 года строил внутреннюю финансовую систему, опасаясь западных санкций. Теперь все внутренние финансовые транзакции проходят в России, их обрабатывает наша Национальная система платежных карт. У международных платежных систем нет физической возможности отключить этот рубильник из-за рубежа.

3. В России создана и давно действует собственная платежная система - «Мир». Карты этой системы принимаются в 9 странах мира. И их число постепенно растет. Проще всего расплатиться отечественными картами в странах ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия). Чуть сложнее - в Узбекистане, Таджикистане, Турции и Вьетнаме. Там наши карты принимают не все банки.

4. На замену Visa и Mastercard российские банки стали выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Ее принимают в 180 странах мира. Конвертация будет происходить через юань. Не совсем удобно и более накладно, но хотя бы что-то.