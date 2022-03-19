Самые красивые принцессы в мире: Знатные, богатые, не замужем...

Иман бинт Абдулла. Фото: Pascal Le SEGRETAIN/Getty Images

Мы уже рассказывали о неженатых принцах - самых завидных женихах планеты. Сегодня речь пойдет о прекрасных принцессах, которые пока еще не связали себя узами брака.

Икона стиля

Иман бинт Абдулла (Иордания), 24 года.

Иман - второй ребенок и старшая дочь короля Абдаллы II и королевы Иордании Рании. Девушка пошла в мать: она столь же красива, грациозна и целеустремленна. У нее нет аккаунтов в социальных сетях, она старается заниматься благотворительностью, а также борется за то, чтобы у женщин на Ближнем Востоке было больше прав.

Иман окончила с отличием школу, а потом Международную академию в Аммане. Сейчас постигает науки в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, который уже окончил ее брат. Обожает конный спорт (когда ей было 12, она заняла 2-е место среди участников со всего Ближнего Востока в своей возрастной группе) и светские выходы вместе со своей мамой.

Еще одна страсть Иман - это мода. В Иордании ее считают иконой стиля и изучают наряды принцессы по фото папарацци.

Трудится на рисовом поле

Како Акисино. Фото: The Asahi Shimbun/Getty Imag

Како Акисино (Япония), 27 лет.

Вторая дочь принца и принцессы Акисино свободно говорит по-английски, а еще знает немецкий и тайский. В Стране восходящего солнца ее просто обожают и называют «Важное культурное достояние Японии».

Кстати, принцесса отнюдь не белоручка. В Японии есть давняя традиция: отпрыски королевской династии с раннего возраста помогают на рисовом поле возле императорского дворца, а еще трудятся на ферме по разведению шелкопряда. Когда Како училась в университете британского Лидса, она вместе со своими соседками по общежитию сама убирала свою комнату. Како к тому же и спортивная девушка: она занимается фигурным катанием и танцами. В 2007 году принцесса стала победительницей Весеннего кубка Японской федерации конькобежного спорта в своей возрастной группе. Како размышляет о будущей семье, но мысли свои выражает с восточной скромностью. «Человек, рядом с которым я буду чувствовать себя спокойно и уверенно», - так принцесса описывает главные качества избранника.

Учиться и еще раз учиться!

Александра Жозефина Тереза Шарлотта Мария Вильгельмина. Фото: PPE/Global Look Press

Александра Жозефина Тереза Шарлотта Мария Вильгельмина (Люксембург), 31 год.

Единственная дочь Великого герцога Люксембургского Анри носит титул принцессы Нассау и принцессы Бурбон-Пармской.

Александра занимает четвертое место в очереди на престол после троих своих братьев. Кстати, в честь 18-го дня рождения принцессы Александры в Люксембурге был выведен особый сорт розы. В арсенале наследницы пять языков, она бакалавр по литературе, по философии, а также изучала психологию и общественные науки в США. Похоже, ей нравится учиться, и останавливаться принцесса явно не собирается. Александра стажировалась в Совете Безопасности ООН. Активный образ жизни для нее не пустые слова. Танцы, теннис, водные и горные лыжи - далеко не полный перечень увлечений.

Первая на троне Бельгии

Елизавета Тереза Мария Елена. Фото: Royal Press Europe/Global Look Press

Елизавета Тереза Мария Елена (Бельгия), 20 лет.

Вот у кого есть все шансы сесть на трон! Дочь бельгийского короля Филиппа - первая претендентка на корону. Елизавета также станет первой королевой Бельгии, ведь новый закон наследования престола независимо от пола первенца был принят всего за 10 лет до ее появления на свет.

Елизавета Тереза поступила в колледж Атлантик (UWC Atlantic College) в Южном Уэльсе. Но из-за пандемии оканчивать учебу пришлось дистанционно. Кстати, в пандемию принцесса стала волонтером и помогала пожилым гражданам своей страны, доставляя им продукты на дом. Она говорит на французском, голландском, немецком языках, занимается теннисом, лыжами и треккингом, а также танцует.

Вечеринки, волонтерство, мода

Амелия София Теодора Мария Маргарита Виндзор. Фото: Pascal Potier/Global Look Press

Амелия София Теодора Мария Маргарита Виндзор (Англия), 26 лет.

Очень симпатичная младшая дочь Джорджа Виндзора, графа Сент-Эндрюса и Сильваны Виндзор, графиня Сент-Эндрюс стоит 43-й в очереди за короной. Одно время ее называли «женской версией Гарри» за страсть к веселью.

Амелии «по наследству» достался безупречный вкус и любовь к моде. Ее считают одной из самых стильных женщин королевства. Красавица - активный пользователь социальных сетей. Вот она позирует с собаками, вот на светском рауте, в музее и на прогулке или отзывается своим мнением на громкое событие. Амелия занимается волонтерством, например, готовит блюда вместе с командой поваров для приютов, общественных центров, школ и благотворительных организаций по всему Лондону.

Дизайнер

Сириваннавари Нариратана. Фото: Sud Presse/Global Look Press

Сириваннавари Нариратана (Таиланд), 35 лет.

Родилась в 1987 году в гражданском браке кронпринца с актрисой Ювадхидой Полпрасет. В официальный брак родители вступили лишь в 1994 году. Принцесса прекрасно играет в бадминтон (выиграла «золото» в командных соревнованиях на Филиппинах), любит конный спорт и велоспорт. Девушка поступила на факультет изобразительного искусства Университета Чулалонгкорн в Бангкоке, где получила степень бакалавра по специальности «Мода и текстиль». Ее модные коллекции показывают на подиумах Недели моды в Париже и даже у нас на Russian Fashion Week.Иман (слева) унаследовала красоту своей матери Рании (справа).

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