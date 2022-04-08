Известный артист напал на располневшую Еву Польну

Ева Польна

Когда-то бывшая солистка группы "Гости из будущего" Ева Польна была стройна, как кипарис. Но, родив двух дочек, 46-летняя артистка заметно располнела. Впрочем, это исполнительницу нисколько не расстраивает. Ведь самое главное, что она чувствует себя по-прежнему привлекательной. А вот злые языки не дремлют. На днях комик Илья Соболев оскорбил женщину.

Илья Соболев жестко высказался в адрес Евы Польны. Шоумен позволяет себе юмор "на грани" и считается одним из самых грубых комиков российского шоу-бизнеса.

На этот раз Соболев решил обсудить исполнительницу хита "Люби меня по-французски" после просмотра видео с энергичного выступления Польны. "Свинья - очень крутое животное. Например, свиньи вообще не потеют. Вы же тоже, девчонки, вообще не потеете. Я видел видео, как Ева Польна на «Авторадио» пять минут танцует сухая. Смешно?" - написал он в блоге.

Правда, спохватившись, что перешел черту, Илья оправдался. Мол, Еву обидеть и не пытался, поскольку уже давно является ее фанатом: "Еву Польну обожаю!"

Отметим, проблемы с лишним весом у звезды появились после вторых родов. Ненавистные килограммы не хотели уходить. Артистка, по ее словам, носит 50-й размер одежды. В какой-то момент певицу достали комментарии о ее весе. Она даже решилась раз и навсегда расставить точки над "i".

"Задолбали! Потолстела - похудела - разнесло - усохла! Вы в себе? - возмущалась артистка. - Если вы не в курсе, объясню: так активно интересоваться чужим весом - это перверсия - половое извращение. Такое же, как нюхать чужое несвежее белье, лизать каблуки и так далее. Мы нервно работаем неделю и забываем есть, потом отдыхаем и радуемся жизни - щеки розовеют и круглеют. Я тоже женщина! Не феномен! Не самая толстая на Земле, алле!"

Критика совсем не трогает Польну. "Я смотрю на мир с широко открытыми глазами, не боюсь осуждения. Я достаточно бесстрашный человек. Меня невозможно обидеть. Я самоиронично к себе отношусь, знаю свои плюсики, минусики, у меня нет короны, но есть чувство собственного достоинства", - делилась Ева в YouTube-шоу "Модный подкаст".