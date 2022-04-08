Космонавты - о психологической нагрузке на орбите: Даже лучший в мире человек может тебя бесить

Космонавт-испытатель Сергей Рязанский, Герой Российской Федерации, первый в мире ученый - командир космического корабля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне Дня космонавтики на телеканале «Доктор» выходит фильм «Человек космический». Эта картина - о том, как меняется физиология и психика человека в замкнутом пространстве. А еще - возможны ли в ближайшем будущем пилотируемые полеты на Марс, и что может дать человечеству космическая медицина. Рассказываем о самом главном.

«НИ СЕМЬИ, НИ ДРУЗЕЙ, НИ КОТА»

Самое жуткое на орбите - психологическая нагрузка. Провести месяцы, а то и целый год в замкнутом пространстве, где в прямом смысле порой оказываешься у коллеги на голове... Конфликты неизбежны.

- Я никогда не задумывался о том, что изоляция – это мощнейший фактор, который воздействует на людей, - говорит космонавт-испытатель Сергей Рязанский, Герой Российской Федерации, первый в мире ученый - командир космического корабля. – Вроде бы что особенного? Сижу в компании приятных людей. Но даже самый приятный человек в какие-то моменты начинает тебя бесить. С пацанами никуда не сходить, кота не потискать! Семьи рядом не будет, друзей не будет! Работаешь без выходных! В изоляции у человека снижается объем входящей информации – возникает сенсорная депривация. Мы становимся гиперэмоциональны, как в негативных, так и в позитивных эмоциях.

ЧТО РАБОТАЕТ В КОСМИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Перед полетом космонавтов обучают абстрагироваться от эмоций. Все конфликтные ситуации должны решаться «на пользу дела», ради полетного задания. Как удается соблюдать дружеские отношения, рассказывают космонавты и врачи:

1. Отошел, подумал, извинился

Сергей Рязанский:

«Отошел в сторону, чтобы сразу не среагировать, успокоился, взял паузу, подумал, нашел правильные слова, вернулся - обязательно вернулся обратно к человеку – и сказал: «Дружище, была такая конфликтная ситуация, давай с тобой договоримся. Давай найдем компромисс». Иначе экипаж не слетается».

2. Правило трех «О»

Олег Рюмин, зав. лабораторией психофизиологических исследований Института медико-биологических проблем РАН:

«Космонавты соблюдают простое правило трех «О». Если случился или назревает конфликт, дистанцироваться и мысленно Описать поведение человека (то есть в голове проговорить — сейчас он поступает так-то и так-то — прим. Ред.).

От Описания перейти к Объяснению. Почему он сейчас так поступает? А может быть, его мама с папой с пеленок так вот воспитали и научили, по-другому у них не умеют.

И только после таких объяснений, давать Оценку».

3. Должно быть свое пространство

Герой Российской Федерации, космонавт Михаил Корниенко:

«Я четко понял, что личное пространство у человека должно быть. У нас это каюта, где находятся твои личные вещи, фотографии родных, дедушки, бабушки, которых, может быть, уже нет, которые летают с тобой, поддерживают тебя» (В полет космонавтам разрешается взять только один килограмм личных вещей — прим. Ред.)

4. Позвоните любимым и друзьям, когда накрывает тоска

Михаил Корниенко:

«Если совсем плохо, идет просадка настроения, пришел в свою каюту, набрал номер друзей, близких, любимых. И это, конечно, очень большая психологическая разгрузка». (На МКС связь есть — прим. Ред.).

5. Слушать звуки природы

Михаил Корниенко:

«Попросил психологов – пришлите мне звуки природы. Ветер, птички, петух где-то поет, гроза... И звуки эти в модуле достаточно громко звучат – гром гремит, дождь льется, вот реальная гроза! Прилетает Скотт (Скотт Келли, американский астронавт — прим. Ред.), глаза по пять копеек: «Ты где это взял?!» Я говорю – прислали, попросил. «Дай мне!» – Конечно, бери. И мы остаток экспедиции летали под грозу: он по всей станции ее запускал. Очень хорошая отдушина получилась».

О том, как именно меняется физиология человека в космосе, расскажем в ближайшее время, накануне Дня космонавтики.

А премьеру фильма «Человек космический» можно посмотреть в субботу, 9 апреля в 17.15 на телеканале «Доктор». Повтор в воскресенье, 10 апреля, в 13.15 и 21.45.