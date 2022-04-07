Глава МИД Финляндии: страна подаст заявку в НАТО в ближайшие месяцы

По словам министра, в Брюсселе ожидают, что официальный запрос из Хельсинки поступит до начала июньского саммита НАТО Фото: REUTERS

Финская газета «Илталехти» со ссылкой на главу финского МИД Пекку Хаависто сообщает, что НАТО готово принять заявку Финляндии на вступление в это военно-политическое объединение. По словам министра, в Брюсселе ожидают, что официальный запрос из Хельсинки поступит до начала июньского саммита НАТО в Мадриде.

На пресс-конференции в Брюсселе 7 апреля он сообщил, что несколько стран блока предложили Финляндии гарантии безопасности на переходный период. Речь идет о поддержке в сфере дипломатии и безопасности.

Потребуется одобрение заявки всеми тридцатью государствами-участниками блока. Весь процесс вступления, по оценкам Хаависто, займет от четырех месяцев до года.

Еще прошлой осенью финны не спешили в НАТО, однако к началу весны ситуация резко поменялась. Сейчас, согласно соцопросам, за членство в НАТО выступает более 60 процентов населения страны.