«Зачем резать сумки Chanel по 600 тысяч, давайте отдадим их женщинам Донбасса!»: Калашникова организовала сбор для беженцев

Анна Калашникова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

оссийские светские львицы запустили флешмоб — на видео в соцсетях они разрезают свои сумки от Chanel. Поддержала челлендж и подруга Филиппа Киркорова — диджей Катя Гусева. Следом за ней подключилась к акции телеведущая Виктория Боня.

Напомним: бренд отказался продавать свои вещи россиянам по политическим причинам. Российские блогеры и модницы восприняли это как акт очередной европейской русофобии.

- Когда-то Коко Шанель сказала: «Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать». Несмотря на жуткую дискриминацию ее бренда в отношении россиян, я с этой цитатой согласна. Не дождётесь, не опустим,-написала в своих соцсетях певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова.

Артистка отметила, что от действий Chanel российские светские львицы не пострадают, мол, у нас тоже есть не менее именитые дизайнеры.

- И именно поэтому, хочу ответить западным СМИ, написавшим, мол, россиянки льют слёзы о том, что предмет роскоши им больше недоступен. Во-первых, дело не в роскоши. Я возмутилась лишь актом русофобии бренда. Во-вторых, в России много талантливых дизайнеров, вещи которых, поверьте, стоят порой не меньше сумочки Chanel,-отметила Калашникова.-Показы наших мастеров Валентина Юдашкина, Вячеслава Зайцева на неделях моды в Париже вошли в историю мировой моды. И эту историю никакие санкции не смогут отменить и переписать.

Калашникова предложила отдать вещи бренда беженцам из Донбасса. Мол, вещи дорогие, некоторые сумки по 600 тысяч рублей, смысл их резать, пусть люди выставят их на продажу.

- От себя хочу добавить, что в моем гардеробе много вещей от Chanel, я не буду их резать или выбрасывать на камеры на помойку, поскольку негатив порождает негатив. Я просто отдам вещи в пункты сбора гуманитарной помощи беженцам, женщинам Донбасса,-заявила певица. - Мои любимые модницы и модники, присоединяйтесь к моему флешмобу. Если у вас нет ничего от Chanel, не беда, давайте передадим беженцам из Донбасса тёплые вещи: куртки, шарфы, свитера для деток и бабушек. Мы же своих не бросаем,-написала в своём блоге Калашникова, опубликовав адреса пунктов сбора вещей для беженцев из Донбасса.