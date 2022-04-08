«Не верь тому, что говорит отец. Он украл у нас тебя и твою маму»: Владимир Фриске трогательно поздравил внука с 9-летием

Жанна Фриске умерла, когда ее сыну Платону было два года. Фото: соцсети.

Платону Шепелеву 7 апреля исполнилось 9 лет. Семья его мамы Жанны Фриске по-прежнему не имеет возможности общаться с мальчиком и наблюдает за ним только через соцсети. В день рождения внука отец певицы Владимир Фриске опубликовал на своей странице трогательное поздравление для Платона. Дедушка напомнил внуку, что родные мамы любят его и никогда не забывают о нем.

Отец Жанны также призвал мальчика не верить тому, что говорит его отец Дмитрий Шепелев. Известно, что телеведущий ненавидит семью покойной жены, и потому не дает сыну встречаться с бабушкой и дедушкой.

- Наш милый мальчик, с днем рождения! Здоровья тебе, наш родной! Хочется, чтобы ты во всем был похож на маму. Я верю, что ты повзрослеешь - и мы с тобой увидимся. Мы тебе все покажем, расскажем. Ты поймешь, что мы тебя никогда не забывали. Здесь твой дом и твои корни. Не верь тому, что говорит твой отец и его родственники. Он украл у нас тебя и твою маму. Ты когда-нибудь все это узнаешь и сам решишь, где правда, а где ложь. Мы верим в это. Солнце и тепла в твое маленькое сердечко. Мамочка родила тебя в великий святой праздник — Благовещение. Ты будешь счастлив, так хотела мама, так хотим мы. С днем рождения, наш милый и любимый ангелочек! – написал Владимир Фриске.

С 9-летием племянника поздравила и тетя Платона Наталья Фриске. Сестра певицы также напомнила ему о том, что близкие любят его и надеются на встречу с ним. К этому поздравлению присоединилась и крестная мама Платона – близкая подруга Жанны Ольга Орлова.

После того, как Жанна умерла, Дмитрий Шепелев не позволяет своему сыну видеться с бабушкой и дедушкой. Фото: Мила СТРИЖ

Жанна Фриске узнала о своей болезни через несколько месяцев после родов. Певица родила сына Платона 7 апреля 2013 года в частном госпитале Майами. В начале июня того же года артистка начала жаловаться на головные боли. Врачи диагностировали у нее неоперабельную опухоль мозга. Жанна проходила лечение в США и в Германии. Однако было уже поздно: химиотерапия и препараты смогли продлить ей жизнь только на пару лет. Певица скончалась в 2015 году, когда Платону было всего два года. После того, как она умерла, мальчик виделся со своими бабушкой и дедушкой - родителями Жанны – всего пару раз.

Недавно певица Анна Семенович рассказала о своем последнем разговоре с Жанной Фриске. Уже тяжело больная на тот момент подруга посоветовала Анне обязательно родить ребенка. Жанна обожала сына Платона и была уверена, что когда-нибудь снова станет мамой. Фриске рассказала Семенович, что они с Шепелевым хотят еще одного ребенка.

- Она мне говорила: «Анечка, рожай ребенка, это такое счастье! Я каждое утро просыпаюсь и жду, когда Платошка своими ножками топает по полу, я знаю, что он бежит ко мне». Говорила, что они с Димой хотели еще одного ребенка. Она была полностью уверена, что выздоровеет, - рассказала артистка.