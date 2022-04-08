Моргенштерн нашел у себя еврейские корни и оформляет гражданство Израиля

Моргенштерн. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Моргенштерн (настоящее имя музыканта Алишер Валеев) пополнил ряды звезд, решивших обосноваться в Израиле. Рэпер улетел из Дубая, где он до недавнего времени жил вместе с женой Диларой Зинатуллиной, в Тель-Авив. Очевидцы сфотографировали 24-летнего артиста, когда он заполнял документы на получение израильского гражданства. На фото Алишер снят со спины, но его нетрудно узнать по фирменной прическе и многочисленным татуировкам.

Моргенштерна сфотографировали в Тель-Авиве, когда он подавал документы на израильское гражданство. Фото: соцсети.

Как сообщил Telegram-канал «Можем объяснить», сейчас Моргенштерн проходит процедуру репатриации.

«Еще живя в Москве, Моргенштерн (Алишер Валеев) участвовал в мероприятиях еврейской молодежной общины Москвы, - рассказал человек, передавший Telegram-каналу снимок рэпера. - Тогда это вызвало недоумение, но исполнитель объяснил, что у него есть еврейские корни со стороны матери».

Как сообщил Telegram-канал «Можем объяснить», сейчас Моргенштерн проходит процедуру репатриации. Фото: соцсети.

По словам знакомых Моргенштерна, он окончательно уехал из России в феврале. Музыкант несколько месяцев активно распродавал имущество, а затем вместе с женой обосновался в Арабских Эмиратах. На днях Алишер улетел в Телль-Авив один, без жены.

По слухам, Дилара и Моргенштерн крупно поссорились и расстались. Пара якобы не живет вместе. Не исключено, что жена рэпера передумала эмигрировать за границу.

Алишер Валеев родился в Уфе. Журналисты говорили про музыканта, что его мама – русская, а отец – башкир. Родители развелись, когда ему было 11 лет. Отец рэпера умер от цирроза печени из-за алкоголизма.

С Диларой Зинатуллиной звезда сцены познакомился еще до своего успеха. Слава вскружила Алишеру голову, и он променял возлюбленную на многочисленных поклонниц. Но потом одумался и вновь вернулся к Диларе. Они поженились в Москве в сентябре прошлого года.

Алишер и Дилара поженились в Москве в сентябре прошлого года. Фото: соцсети.

Молодые гуляли пышно. Торжество проходило на теплоходе, плывшем по Москве-реке. На его палубе собралось немало знаменитостей – от Ксении Собчак, которая стала ведущей торжества, до блогерши Анастасии Ивлеевой. Гостей на танцполе развлекали обнаженные стриптизеры и Александр Ревва (он же – Артур Пирожков), исполнивший свой нетленный хит «Алкоголичка». Жених заказал для гостей свадебный торт с коноплей, шампанское лилось рекой.

По слухам, Моргенштерн потратил на свадьбу около 10 миллионов рублей. Впрочем, он вполне мог позволить себе такие траты: за минувший год рэпер заработал около 1,5 миллиона долларов.

В Дубай Моргенштерн уехал после скандала, разразившегося из-за его высказываний о Дне Победы. В интервью Ксении Собчак, опубликованном 25 октября прошлого года на ее YouTube-канале, музыкант сообщил, что не понимает смысла этого праздника.

- Я вообще не понимаю вот этого вот праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Всем что-то пытаются… скрепы, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем, - сказал Моргенштерн.

Его высказывания раскритиковали общественность и СМИ, а организация «Ветераны России» обратилась в правоохранительные органы. Позже Следственный комитет начал проверку творчества музыканта на предмет пропаганды наркотиков. В ноябре глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «по сути дела торгует наркотиками в социальных сетях». Вскоре после этого Моргенштерн покинул Россию и перебрался в Дубай.