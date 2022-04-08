В темных очках и парике: В Израиле засекреченному спецназовцу разрешили принять участие в праздничной церемонии

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Израильские спецслужбы впервые выдали разрешение на участие в публичной праздничной церемонии по случаю Дня независимости страны командиру антитеррористического спецназа полиции (ЯМАМ).

Полковник, чье имя запрещено к публикации, не просто будет в числе почетных гостей, но и примет участие в специальной церемонии – он зажжет праздничный факел.

Разрешение было выдано в знак признания заслуг спецназа в укрепление безопасности Израиля.

Поскольку торжественная церемония будет транслироваться в прямом телеэфире, спецназовца обяжут соблюсти определенные меры безопасности и камуфляжа: он будет в парике и темных очках, а ведущие объявят его как полковника Н.

Таким образом, впервые в истории страны честь зажечь факел будет предоставлена безымянному гражданину.

ЯМАМ был сформирован в 1974 году, когда в израильском городе Маалот террористами был захвачен 21 школьник. Все дети погибли.