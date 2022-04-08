Американские ученые обещают воскресить мамонтов

Для достижения своей цели ученые намерены добавить в ДНК азиатского слона части ДНК мамонта. Фото: Shutterstock

Сегодня мамонтов можно увидеть только в виде внушительных скелетов или чучел в музеях. Их по костям собирали археологи, чтобы показать и рассказать о том, какими были эти вымершие обитатели планеты.

Ученые до сих пор надеются их воскресить.

- Мы будем первыми, - уверенно заявил биогенетик американской компании Colossal Бен Ламм. – Наш эксперимент может помочь в борьбе с глобальным потеплением и с исчезновением редких видов животных.

Ламм возглавляет американский стартап, собравший $15 миллионов на амбициозный проект по возрождению шерстистых гигантов. Работать ученые будут совместно с исследователями Гарвардской медицинской школы.

- Первый мамонт, которого мы воскресим, будет размером примерно со слона, - объясняет Ламм. - Думаю, что через полвека их станет так много, что можно будет воссоздать в Арктике доисторическую природу.

Для достижения своей цели ученые намерены использовать технологии генного редактирования и добавить в ДНК азиатского слона части ДНК мамонта, выделенные из найденных в вечной мерзлоте останков этих животных.

У шерстистого мамонта и азиатского слона ДНК совпадает на 99%, так что ученые уверены в том, что их ждет успех.

Также они настаивают на том, что появление мамонтов в природе поможет уберечь ее от глобального потепления. Существует теория, согласно которой мамонты выполняли роль своеобразных регенераторов вечной мерзлоты: раскапывая своими бивнями мерзлую землю в поисках пищи, они выталкивали из почвы лед, что способствовало понижению температуры воздуха и формированию новых образований из замороженной влаги.