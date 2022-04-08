Канада намерена запретить иностранцам приобретать жилье

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За последние пару лет цены на жилье в Канаде выросли почти на 50%. Покупка собственной квартиры или дома превратилась для многих жителей Страны Кленового Листа в неосуществимую мечту.

В связи с этим канадское правительство намерено ввести строгие ограничения, призванные решить жилищный кризис. Среди предлагаемых мер – запрет (планируется, что он будет действовать 2 года) на приобретение жилья иностранцами. Эта мера не будет распространяться на коммерческую недвижимость.

Исключения будут сделаны для иностранцев, имеющих вид на жительство в Канаде, студентов из-за рубежа, обучающихся в канадских вузах и легальных трудовых мигрантов.

В феврале этого года в Канаде был зафиксирован самый высокий в истории страны месячный рост цен на дома и квартиры.

Средняя цена на квартиру в Канаде составляет порядка 870 тыс. канадских долларов (почти 55 млн. рублей).