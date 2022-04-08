США расширили пакет антироссийских санкций

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Американский минфин расширил пакет антироссийский санкций. В списки добавлены имена 8 россиян, а также 29 юридических лиц.

В санкционные списки попали: «Адмиралтейские верфи», корпорация «Алроса», судостроительный завод «Янтарь», а также руководители Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и Георгий Полтавченко.

Одновременно с этим американцы вывели из-под санкций ряд Интернет-технологий и телекоммуникационное оборудование. Сообщается, связанные с ними финансовые операции с Россией будут разрешены.

Также исключены экспорт и реэкспорт сельхозтоваров, медикаментов и медоборудования, программное обеспечение для такого оборудования. Но при условии, что они используются для диагностики и лечения коронавируса.

Отдельно разрешены «услуги, оказываемые в связи с пролетами над Россией или аварийными посадками самолетов, зарегистрированных в США или принадлежащих и контролируемых американскими гражданами». Отказ от такого ограничения позволит в случае необходимости оказать медицинскую помощь нуждающимся и организовать их эвакуацию.