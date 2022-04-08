Россия доставила в Изюм 60 тонн гуманитарной помощи

В основном, в Изюме остались старики, женщины и дети. Фото: Министерство обороны РФ

Жители Изюма спрашивают у российских военнослужащих батарейки, фонарики, муку, подсолнечное масло. В городе нет электричества, связи и продуктов первой необходимости. Потому гумпомощь это единственное спасение.

- Живем в подвале с детьми, готовим еду на улице, - говорит мужчина, который пришел с женой за гуманитарной помощью.

В основном в городе остались старики, женщины и дети. Всех мужчин заставили идти служить в националистические батальоны. Об этом с ужасом вспоминают женщины. Они просят починить пешеходный мост, который ведет в соседний район Изюма.

- Когда украинские военные отходили, пешеходный мост взорвали. Через него очень трудно носить продукты. Людей много осталось в городе, готовим на кострах еду во дворах многоквартирных домов. Все прокоптились сами и состарились за это время, - вздыхает Надежда.

Из-за непрекращающихся артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ и националистических батальонов жители Изюма с маленькими детьми вынуждены прятаться в подвалах, бомбоубежищах, самодельных укрытиях.

- В первую очередь необходимой помощью были обеспечены семьи с детьми, - заявили в Минобороны России.

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