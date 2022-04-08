«Надеюсь, и дальше продолжим потихонечку внедряться»: Игорь Матвиенко не держит зла на Бейонсе за плагиат песни «Краса»

Игорь Матвиенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередной повод для гордости несколько дней назад предоставила Бейонсе — популярнейшая американская вокалистка, обладательница 28 премий «Грэмми». Певица выпустила клип на песню Be Alive, мелодия которой очень-очень сильно напоминает композицию группы «Любэ» под названием «Краса» («Ты неси меня, река»). Автором и продюсером (композитором) песни обозначена сама Бейонсе. И от нее реакции на обвинения в плагиате пока не последовало.

Лидер «Любэ» Николай Расторгуев тоже обошелся дежурными словами — клип не видел, песню не слышал (вышла еще в ноябре прошлого года), поэтому говорить не о чем.

Бейонсе выпустила клип на песню Be Alive , мелодия которой напоминает хит группы "Любэ". Фото: YouTube

Зато продюсер «Любэ», композитор Игорь Матвиенко, написавший «Красу», отмалчиваться не стал. Он признался, что претензий к звезде американской сцены не имеет. И судиться за права не намерен.

— То, что сейчас авторы трека Бейонсе заимствуют или вдохновляются нашей мелодической линией, я считаю большой культурологической удачей проникновения русского песенного мелоса в англосаксонскую культуру, — пояснил продюсер. — Могу привести в пример еще песню «Конь», ремейки которой сделаны на многих языках, от исландского до корейского. Надеюсь, и дальше продолжим потихонечку внедряться. А претензий никаких к Бейонсе не имею — пусть продвигает славянскую культуру американскому слушателю.