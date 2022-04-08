Прощание с Владимиром Жириновским 8 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сегодня в Москве простятся с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 8 апреля, в Колонном зале Дома Союзов в Москве проходит прощание с российским политиком, лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Kp.ru ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

В Государственной думе сообщили, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище. До этого появлялась информация, что похороны состоятся на Троекуровском кладбище, так как там похоронены родители Жириновского. Однако информация не подтвердилась.

Напомним, Владимир Жириновский умер в среду, 6 апреля. Политик скончался от последствий коронавируса. Информацию о кончине Жириновского подтвердила пресс-служба ЛДПР. Там заявили, что смерть политического деятеля стала ударом для всей России.

После смерти политика свои соболезнования выразили официальные лица РФ. Среди них — президент страны Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и другие.

Утром Владимир Путин лично приехал, чтобы почтить память Владимира Жириновского. Президент России подошел к гробу с букетом красных роз, положил руку на край гроба, а потом перекрестился. Перед тем, как уйти, президент поклонился политику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неповторимые цитаты Владимира Жириновского: О гибели запада, о демократии и о своем вечном бое

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский запомнился своими яркими высказываниями (подробности)

«Подавал мысли ярко, на грани допустимого»: Коллеги прощаются с Владимиром Жириновским

Грустную весть о том, что скончался Владимир Жириновский, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Ну теперь уже точно правда...», разнеслось по всей стране (подробнее)

Прощальные слова Жириновского: «Мы все живем на тройку»

Что сказал лидер ЛДПР в своем последнем эфире, который был на радио «КП» (подробнее)