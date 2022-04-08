Российские военные под Одессой уничтожили Центр сбора и подготовки иностранных наемников

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Причем если раньше удары наносились по объектам и боевой технике, то теперь по пунктам сбора личного состава националистических формирований.

- Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск и Барвенково уничтожены вооружение и военная техника прибывших на Донбасс резервов украинских войск, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также по словам генерал-майора высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников. Они жили довольно компактно в казармах на территории военного городка, что рядом с Северным кладбищем на берегу Куяльницкого лимана.

Напомним, иностранных наемников в плен на Украине брать не планируют.

Представитель Минобороны поблагодарил военнослужащих подразделений противовоздушной обороны, что сбили в воздухе два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе населенного пункта Старая Збурьевка, а также пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районе Кривого рога два – «Байрактар ТБ-2».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области подразделение спецназа Росгвардии выявило вооруженную группу националистов. Завязался бой. Несмотря на огонь крупнокалиберного пулемета, спецназовцы уничтожили часть группы националистов. В результате сражения наши военнослужащие захватили 122-мм гаубицы Д-30 и минометы калибра 120 мм и 80 мм.

В ходе боев за Харьковскую область отличился старший прапорщик полиции А. Илюшкин и старший лейтенант полиции Е. Герасименко. Они получили государственные награды.

БОЕВАЯ СВОДКА

За ночь оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины. Среди них: два пункта управления, пусковая установка ЗРК «Оса», три установки реактивных систем залпового огня, а также 9 опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

97 - вертолетов.

421 - беспилотный летательный аппарат.

228 - зенитных ракетных систем большой и средней дальности.

2019 - танков и других боевых бронированных машин.

223 - установки реактивных систем залпового огня.

874 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1917 - единиц специальной военной автомобильной техники.