Путин поклонился Жириновскому

Президент Путин у гроба Владимира Жириновского. Фото kremlin.ru

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским проходит 8 апреля в Колонном зале Дома Союзов. Утром Владимир Путин лично приехал, чтобы почтить память политика.

Президент в одиночестве подошел к гробу, держа в руке большой букет красных роз. Цветы он положил на подставку, рядом с государственными наградами усопшего.

Российский лидер молча постоял около тела. Сначала Путин положил руку на край гроба, а потом перекрестился. В самом конце, перед тем, как уйти, президент поклонился политику. Мало, кто в России удостаивается подобной чести.

Владимир Вольфович скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжёлой и продолжительной болезни.

Утром в Храме Христа Спасителя в Москве прошло заупокойное богослужение, чин отпевания совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Врио главы фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что предстоятель Русской православной церкви сам захотел лично провести отпевание политика.

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