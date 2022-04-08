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В мире8 апреля 2022 8:20

На Украине снесли памятник Пушкину

Снос объяснили исполнением норм закона, который еще не приняли
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
В райцентре Закарпатской области Украины Мукачево местные укропатриоты снесли памятник Пушкину.

В райцентре Закарпатской области Украины Мукачево местные укропатриоты снесли памятник Пушкину.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В райцентре Закарпатской области Украины Мукачево местные укропатриоты снесли памятник Пушкину. В СМИ употребили термин "демонтировали", но давайте называть вещи своими именами – снесли. Кроме того, с местной школы имени А.С. Пушкина сняли мемориальную табличку с именем и изображением поэта. Причем, характерно, что сделали это не какие-то "добровольцы" из "гражданских" нацистских формирований, а местные власти.

Как они заявили, таким образом в Мукачево реализуют положения новой версии закона "О географических названиях", по которым будет запрещено присваивать географическим объектам на Украине названия, что "превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» Россию, ее исторические и культурные места, города, даты, события и деятелей, «которые осуществляли военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции".

Вот только одно маленькое примечание – такие поправки вступят в силу, когда они будут приняты. А пока они лишь внесены в Верховную раду Украины 6 апреля, и их просто физически не успели рассмотреть и принять. Но уже реализуют.

Впрочем, ничего удивительного: декоммунизация, объявленная на Украине, практически тут же трансформировалась в десоветизацию и плавно перешла в дерусификацию. А Пушкин виноват уж тем, что всех Лениных и памятники иным революционным и героям в Незалежной уже свалили, то есть декоммунизировали. Странно, но жизнь от этого не улучшилась, а получилось все наоборот.

Удивительные люди, если можно еще применять к ним этот термин. Но вряд ли можно называть их после всего, что они натворили, "хомо сапиенс". Хомо еще туда-сюда, а вот насчет сапиенса сильные сомнения. Ведь если ВРУ (все же какое хорошее название местного парламента! – прим. авт.) примет поправки в закон, то доброй половине Украине придется менять свои нынешние названия. Причем, речь идет уже не об улицах и прочей городской инфраструктуре, а о множестве городов. Потому что их не только назвали, но и основали власти Российской империи, как и отвоевали эти территории, переданные этому новообразованию в Советском Союзе. Хотя в современной историографии это обезьяны произошли от древних укров, выкопавших Черное море.

Снос объяснили исполнением норм закона, который еще не приняли

Снос объяснили исполнением норм закона, который еще не приняли

Конечно, украинский фольклор постарается справиться с этой задачей. Начали ведь на Украине считать, что второй по численности городов страны Харьков получил свое название от какого-то полумифического казака Харко (даже изображения этого типичного турецкого всадника имеются), хотя протекающая тут река называлась Харькивом с незапамятных времен, а город основал Алексей Михайлович. Я уж не говорю про Одессу, Днепропетровск, Запорожье, Белую церковь и т.д. За первые 5 лет после госпереворота в 2014-м на Украине, как сообщил в 2019-м тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, переименовали 989 городов и 52 тысячи улиц. Но впереди еще много работы, правда, сейчас есть все условия для того, чтобы Украина закончилась раньше, чем работа в этом направлении.

Но Пушкин, Пушкин тут при чем? И тут все не так сложно. Пушкин – это часть общей истории, общей культуры, часть общего прошлого. К тому же поэт без всякого почтения относился к предкам нынешних прибалтов, да и, вообще, Европу не так, чтобы жаловал. А про Америку слышал только от графа Федора Толстого-Американца. И вряд ли что хорошее. Пушкин – это как Суворов, Кутузов, Потемкин-Таврический, Ушаков и даже где-то как Петр Первый и Екатерина Вторая (исторические памятники которым на современной Украине также под угрозой или уже демонтированы).

И никакие законы тут не важны и не нужны. Снеся с лица страны все памятники общему историческому прошлому, проще управлять стадом, в которое продолжают превращать народ. Нынешние свидомые украинцы по отношению к собственной истории и прошлому похожи на стадо погромщиком из BLM, только у последних оснований для такого поведения не в пример больше, и они в США не являются властью.

А Пушкину все эти поскакушки до одного места. И не только сейчас, но и при жизни были:

- Хвалу и клевету приемли равнодушно,

И не оспоривай глупца.

Пушкин вечен. И для всей планеты. Хотя сейчас вместе со свидомыми его и пытается вычеркнуть весь "цивилизованный Запад". Вместе с Лермонтовым и Львом Толстым. Последний, вообще, в Крыму воевал против "цивилизаторов" из Европы, уничтожая их залпами своей батареи.

Но Пушкин останется в мировой культуре. И Лермонтов, и Толстой. В отличие от всех их нынешних хулителей-скотов.

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