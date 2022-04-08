На Украине снесли памятник Пушкину

В райцентре Закарпатской области Украины Мукачево местные укропатриоты снесли памятник Пушкину. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В райцентре Закарпатской области Украины Мукачево местные укропатриоты снесли памятник Пушкину. В СМИ употребили термин "демонтировали", но давайте называть вещи своими именами – снесли. Кроме того, с местной школы имени А.С. Пушкина сняли мемориальную табличку с именем и изображением поэта. Причем, характерно, что сделали это не какие-то "добровольцы" из "гражданских" нацистских формирований, а местные власти.

Как они заявили, таким образом в Мукачево реализуют положения новой версии закона "О географических названиях", по которым будет запрещено присваивать географическим объектам на Украине названия, что "превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» Россию, ее исторические и культурные места, города, даты, события и деятелей, «которые осуществляли военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции".

Вот только одно маленькое примечание – такие поправки вступят в силу, когда они будут приняты. А пока они лишь внесены в Верховную раду Украины 6 апреля, и их просто физически не успели рассмотреть и принять. Но уже реализуют.

Впрочем, ничего удивительного: декоммунизация, объявленная на Украине, практически тут же трансформировалась в десоветизацию и плавно перешла в дерусификацию. А Пушкин виноват уж тем, что всех Лениных и памятники иным революционным и героям в Незалежной уже свалили, то есть декоммунизировали. Странно, но жизнь от этого не улучшилась, а получилось все наоборот.

Удивительные люди, если можно еще применять к ним этот термин. Но вряд ли можно называть их после всего, что они натворили, "хомо сапиенс". Хомо еще туда-сюда, а вот насчет сапиенса сильные сомнения. Ведь если ВРУ (все же какое хорошее название местного парламента! – прим. авт.) примет поправки в закон, то доброй половине Украине придется менять свои нынешние названия. Причем, речь идет уже не об улицах и прочей городской инфраструктуре, а о множестве городов. Потому что их не только назвали, но и основали власти Российской империи, как и отвоевали эти территории, переданные этому новообразованию в Советском Союзе. Хотя в современной историографии это обезьяны произошли от древних укров, выкопавших Черное море.

Снос объяснили исполнением норм закона, который еще не приняли

Конечно, украинский фольклор постарается справиться с этой задачей. Начали ведь на Украине считать, что второй по численности городов страны Харьков получил свое название от какого-то полумифического казака Харко (даже изображения этого типичного турецкого всадника имеются), хотя протекающая тут река называлась Харькивом с незапамятных времен, а город основал Алексей Михайлович. Я уж не говорю про Одессу, Днепропетровск, Запорожье, Белую церковь и т.д. За первые 5 лет после госпереворота в 2014-м на Украине, как сообщил в 2019-м тогдашний директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, переименовали 989 городов и 52 тысячи улиц. Но впереди еще много работы, правда, сейчас есть все условия для того, чтобы Украина закончилась раньше, чем работа в этом направлении.

Но Пушкин, Пушкин тут при чем? И тут все не так сложно. Пушкин – это часть общей истории, общей культуры, часть общего прошлого. К тому же поэт без всякого почтения относился к предкам нынешних прибалтов, да и, вообще, Европу не так, чтобы жаловал. А про Америку слышал только от графа Федора Толстого-Американца. И вряд ли что хорошее. Пушкин – это как Суворов, Кутузов, Потемкин-Таврический, Ушаков и даже где-то как Петр Первый и Екатерина Вторая (исторические памятники которым на современной Украине также под угрозой или уже демонтированы).

И никакие законы тут не важны и не нужны. Снеся с лица страны все памятники общему историческому прошлому, проще управлять стадом, в которое продолжают превращать народ. Нынешние свидомые украинцы по отношению к собственной истории и прошлому похожи на стадо погромщиком из BLM, только у последних оснований для такого поведения не в пример больше, и они в США не являются властью.

А Пушкину все эти поскакушки до одного места. И не только сейчас, но и при жизни были:

- Хвалу и клевету приемли равнодушно,

И не оспоривай глупца.

Пушкин вечен. И для всей планеты. Хотя сейчас вместе со свидомыми его и пытается вычеркнуть весь "цивилизованный Запад". Вместе с Лермонтовым и Львом Толстым. Последний, вообще, в Крыму воевал против "цивилизаторов" из Европы, уничтожая их залпами своей батареи.

Но Пушкин останется в мировой культуре. И Лермонтов, и Толстой. В отличие от всех их нынешних хулителей-скотов.

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