Кардиохирург Лео Бокерия: В каждом городе должен быть маршрут здоровья!

По всей России в эти дни проходит акция «10 тысяч шагов к жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья. Фото: предоставлено пресс-службой «Лиги здоровья наций»

Всероссийскую акцию «10 000 шагов к жизни» в Москве на ВДНХ открыл главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия: «Есть потрясающие цифры, которые я часто повторяю – человек, который ходит в неделю хотя бы 2 часа, живет на 6-8 лет дольше, чем тот, кто ведет сидячий образ жизни. Здоровье – это главное богатство любого человека. И я рад, что растет осознание того, что надо хранить свое здоровье, укреплять его».

- В прошлом году мы начали реализацию проекта «Каждому муниципалитету - маршрут здоровья». Всё больше городов и регионов присоединяется к этому проекту. Ведь ходьба для подавляющего большинства жителей России — это самый доступный, безопасный и физиологичный с точки зрения профилактики заболеваний, способ повышения физической активности. Акцией «10 000 шагов» мы призываем органы власти всех уровней поддержать наше движение по организации пешеходных маршрутов здоровья во всех муниципалитетах нашей страны. Мы призываем - всем вместе сделать этот шаг к более здоровому миру, более здоровому человеку. Пространство, которое окружает нас должно быть дружественным здоровью, - призвал академик Лео Бокерия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» проходит с 2015 года.

За годы проведения акции в мероприятии приняло участие свыше 1 млн человек из 80 субъектов РФ, было создано более 300 новых пешеходных маршрутов.

В этом году в ней принимают участие жители более 600 населенных пунктов из 70 субъектов Российской Федерации.

Средний возраст участников – 31,4 года.