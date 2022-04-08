Центробанк неожиданно снизил ключевую ставку с 20% до 17%: Что теперь будет с ценами, кредитами и вкладами

В ЦБ решили, что инфляцию удалось взять под контроль Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вообще-то заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке было назначено на 29 апреля. Но утром 8 числа на сайте ЦБ неожиданно появилось сообщение:

- Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года до 17% годовых.

Нынешняя ставка равна 20%, так что снижение будет сразу на 3%. Это решительный шаг.

- Честно говоря, поначалу мы склонялись к тому, что ставку не снизят в ближайшие месяц-два. После укрепления рубля снижение ставки стало более ожидаемым, - считает Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan. - Но мы прогнозировали шаг до 200 б.п. (до 2%, - Ред.). Ну что же, такое смелое снижение - тоже неплохо. Первая ласточка пошла. Ждем и дальнейших послаблений, которые могут противостоять резкому укреплению рубля.

Объясняем, почему ЦБ принял такое решение и как оно отразится на нас с вами.

1. Почему подняли ставку

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ дает деньги взаймы коммерческим банкам. Поэтому, когда ставка большая, проценты по вкладам и кредитам тоже высоки. Люди берут меньше займов, несут деньги на банковские вклады. В результате денег в экономике становится меньше, спрос снижается и цены на товары и услуги растут медленнее.

После начала спецоперации на Украине люди бросились снимать деньги из банков и скупать все подряд. Поэтому были опасения, что рост цен станет неконтролируемым. Чтобы обуздать инфляцию, 28 февраля Центробанк резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. И к началу апреля спрос на товары – от сахара до бытовой техники и недвижимости – действительно упал.

В ЦБ верят, что им наконец удалось поставить рост цен под контроль. По последним данным Росстата, годовая инфляция в стране сейчас составляет 16,7%. А ключевую ставку обычно и держат примерно на уровне инфляции или чуть выше.

Конечно, можно было и дальше душить инфляцию, удерживая ключевую ставку на высоком уровне. Но у большой ставки есть побочный эффект - она замедляет экономический рост: кредиты дорогие, люди и компании берут меньше займов и бизнес не развивается. И раз паника успокоилась, в ЦБ решили: пришло время опускать планку.

2. Что теперь будет с инфляцией

Цены продолжат расти. Но в ЦБ верят, что более медленными темпами.

- Годовая инфляция продолжит возрастать, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля, - сообщает Центробанк. Действительно, курс рубля за последнее время сильно укрепился: месяц назад доллар стоил 120 рублей, сегодня - 76.

Прогнозы по инфляции не меняются: большинство экспертов предсказывает, что по итогам года рост цен достигнет 20-25 процентов.

3. Какими будут курсы валют

Закон экономики: чем ниже ключевая ставка, тем ниже курс национальной валюты. Так что курс доллара и евро к рублю немного поднимутся. Это выгодно российскому бюджету. Нефть и газ сейчас стоят дорого, в страну поступает много долларов и евро, экспортеры меняют их на российскую валюту, чтобы платить налоги. А чем выше курс доллара и евро, тем больше рублей получает казна для выплаты пенсий, зарплат бюджетникам и помощи экономики.

Впрочем, ключевая ставка сегодня – далеко не главный фактор, который влияет на курс рубля. Многие зависит от санкций и ситуации на Украине. Но в любом случае, свою лепту в ослабление курса рубля это решение Центробанка внесет.

4. Что будет с вкладами и кредитами

Ставки понизятся – и по тем, и по другим.

Средний процент по депозиту в ведущих банках страны примерно равняется ключевой ставке. И в марте – начале апреля банки давали по вкладам в среднем 20%. Теперь сумма снизится приблизительно до 17%.

Процент по ипотеке (обычной, не льготной) обычно чуть выше ключевой ставки. До 11 апреля банки давали жилищный кредит под неподъемные 22-25%. Теперь ставка снизится примерно до 18-20%, что тоже не очень выгодно.

А вот со льготной ипотекой точно ничего не изменится. Напомним, с 1 апреля льготный кредит на новостройку можно взять под 12%.