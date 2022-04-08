Сербский депутат: Запад поставил целью уничтожение Православия и славянства

Уличный портрет Владимира Путина на одной из стен Белграда, Сербия. Фото: REUTERS

3 апреля в Сербии состоялись всеобщие выборы. Президентом был ожидаемо переизбран Александр Вучич, а вот в Скупщине (парламенте) конфигурация стала более интересной. Потеснив прозападные партии, десять кресел заняло патриотическое движение «Двери». Сайт kp.ru поговорил с его лидером — 45-летним политиком Бошко Обрадовичем.

Повод выдался не лучшим: вчера на голосовании в ООН Сербия неожиданно выступила за (!) очередную антироссийскую резолюцию этой организации. А после возмущения соотечественников — президент Вучич довольно неуклюже оправдывался: на нас, мол давили, грозили санкциями… Правда, не объяснив, почему в таком случае нельзя было хотя бы воздержаться.

На прошедших накануне выборах Александр Вучич вновь был избран президентом Сербии. Фото: REUTERS

Так что же обо всём этом думает сербская оппозиция?

— Господин Обрадович, получается парадокс: вы называете себя «патриотами Сербии и друзьями России» — но и президент Вучич до выборов говорил то же самое…

— Мы за сербские интересы, и это наша главная политическая идея. А сербские интересы на протяжении всей истории почти всегда были в согласии с российскими. Наше движение «Двери» никогда не будет голосовать против России (как это сейчас произошло в ООН) и никогда не введёт санкции против Беларуси, как это сделал нынешний президент Сербии. Это ключевое отличие между нами и Вучичем. Мы считаем, что сотрудничество между двумя славянскими странами может быть куда более масштабным — особенно в области науки, образования и молодёжи.

Сербский политик, лидер партии "Двери" Бошко Обрадович. Фото: dverisrpske.com

— Что вы думаете о российской спецоперации на Украине?

— Россия была вынуждена защищать свои границы, поскольку войска НАТО окружали её и постоянно вооружали украинскую армию для противостояния с Москвой. Мы глубоко сожалеем о конфликте между двумя близкими нам православными славянскими народами — как и о страданиях людей, которых повёл на войну неонацистский украинский режим, пришедший к власти после цветной революции-2014. С тех пор прозападные силы в Киеве постоянно нагнетали антироссийскую истерию, что в конечном итоге привело к нынешнему конфликту. Очень жаль, что Европа не понимает: она должна не работать служанкой США, воюя с Россией за интересы НАТО, — а сотрудничать с нею.

— По-вашему, если операция по демилитаризации Украины будет успешной, возможно ли аналогичное решение для Косовского кризиса?

— Сербия, безусловно, вернет Косово и Метохию в свой состав, ибо как Крым — Россия, так и Косово и Метохия — Сербия.

— Поддерживаете ли вы укрепление связей с Россией, например, вступление в некий расширенный аналог Союзного Государства России и Беларуси?

— Сербское движение «Двери» с самого начала своей политической деятельности выступает за бОльшую интеграцию с Российской Федерацией, особенно с экономической точки зрения. Мы также очень заинтересованы в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ. «Двери» верят, что XXI век принесёт возрождение панславянских идей, и нам просто необходимо направить нашу политику к общим целям.

Белград, март 2022 г. Участники акции в поддержку России и Донбасса в центре города. Фото: Павел Бушуев/ТАСС

— В своей предвыборной гонке вы использовали рекламные материалы с образом Владимира Путина. Это не попытка «выехать на чужом рейтинге» (президент России — один из самых популярных политиков в нынешней Сербии — ред.)?

— Владимир Владимирович — символ свободного человечества, а Москва — наш исторический друг и союзник. Рекламные щиты с Путиным и мною были всего лишь посланием: «Сербы и русские — братья навек». Мы хотим солидарности с русским народом в нынешних геополитических процессах, когда западная медиа-машина говорит о России только плохое. Ровно то же самое мы чувствовали на себе в 90-е годы прошлого века — и подумали, что сейчас самое время оказать поддержку русским братьям. Мы очень ценим заботу Путина о сербском народе и его поддержку сохранения Косово и Метохии в составе Сербии. И мы голосуем за российскую государственную политику, когда речь идет о сопротивлении западному тоталитаризму. Мы согласны, что это конфликт цивилизаций, цель которого — уничтожение Православия и славянства. Прекратить же этот конфликт просто: Запад должен научиться уважать Россию как одну из величайших мировых держав.