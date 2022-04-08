Минобороны России: 8 апреля Россия по Краматорску не наносила ракетных ударов

В военном ведомстве подчеркнули, что российская армия не используют тактические ракеты "Точка-У" фрагменты которой обнаружили очевидцы на железнодорожном вокзале города Фото: СОЦСЕТИ

Националисты решили воевать до последнего мирного жителя Украины. Для своих провокаций готовы и дальше убивать гражданских людей, чтобы обвинить в этом российские войска. Даже самое элементарное расследование на месте подтверждает это.

- Все заявления представителей киевского националистического режима о якобы совершенной Россией 8 апреля "ракетной атаке" по железнодорожному вокзалу в г. Краматорск являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности, - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что "никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось".

А еще обратили внимание на то, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой были обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются "только украинскими вооруженными силами".

В Минобороны напомнили, что подобные провокации уже наблюдались на Украине. Так, 14 марта 2022 года подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.

Примечательно, что все эти провокации - дешевка, так как разведки России, США и Европы имеют военные спутники и разведывательные самолеты которые фиксируют все, что происходит в небе над территорией Украины в режиме реального времени. Можно с точностью до секунды восстановить любое событие, пуск самолета, ракеты, дрона с любой стороны.

Своей провокацией на железнодорожном вокзале Краматорска киевский режим пытается остановить уничтожение российскими войсками важных железнодорожных узлов и резервов, которое проводится по ночам высокоточным оружием. Все это прекрасно понимают.

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