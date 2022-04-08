Дмитрий Песков: У правительства Мишустина в Кремлевском журнале - высокая оценка

Пресс-секретарь Президента России побседовал с обозревателем KP.RU Александром Гамовым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Дмитрий Сергеевич, вчера (в четверг, 7 апреля) был очень необычный отчет премьера и правительства в Госдуме. Необычен тем, что Мишустин тоже говорил о санкциях, но - в увязке с контрмерами. Получилось очень приемлемо. Это то, чего, может быть, не хватает нашим российским СМИ. Какую оценку правительству и Мишустину поставили бы в кремлевском журнале?

Такую тему журналист «Комсомольской правды» предложил обсудить официальному представителю Кремля в пятницу, 8 апреля.

- Блестящий был отчет правительства, - считает Песков. - Вы сами знаете, что президент неоднократно давал весьма и весьма положительную оценку действиям Кабинета министра и председателю правительства в столь непростых условиях, в которых приходится работать нашим нынешним министрам.

Сначала мы два года боролись с пандемией, сейчас вы видите экономическую войну беспрецедентную, которая развязана против нашей страны.

Поэтому, конечно, оценка высокая.

- Спасибо.