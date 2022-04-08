«В Иране есть абсолютно все!»: Блогер из Хабаровска, живущая в «закрытой» стране, успокоила россиян, боящихся новых санкций

Кристина Бошчех уверена, что в России ничего глобально страшного не произойдет. Есть хороший пример Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Евросоюз принял новый пакет санкций против России- пятый по счету. И, скорее всего, не последний. Впору сгрызть от волнения за сытое будущее все ногти, но стоит посмотреть на опыт других стран, и маникюру уже ничего не угрожает.

Успокаивает соотечественников, переживающих из-за того, что «будет нечего есть и нечего носить», 29-летняя хабаровчанка Кристина Бошчех. Она – первый русскоязычный блогер в Иране, и уже четыре года живет в этой «закрытой» стране, бомбардируемой самыми жесткими мировыми санкциями последние 40 лет. Через канал «Изнанка. Женщины» девушка, имеющая больше полумиллиона подписчиков в разных соцсетях, обратилась к россиянам и россиянкам с жизнеутверждающей речью. Общий ее смысл: посмотрите на Иран и не берите в голову. .

-Казалось бы, в Иране нет ничего. Но по факту в Иране есть абсолютно все, - сказала Кристина. - Хочу придать вам капельку оптимизма и немножечко успокоить тех, кто сильно переживает на эту тему «а что же будет? А вдруг мы останемся голодными, а вдруг нам нечего будет носить? А вдруг мы останемся без айфонов, без андроидов и т.д.». Если вы приедете в Иран, а это сейчас достаточно популярное туристическое направление , то увидите своими глазами, что в Иране есть абсолютно все. Дефицита товара нет. Есть и айфоны, и айпады , есть и любые бренды, но только покупать их можно через байеров или через мультибрендовые бутики, которые завозят ту же Zara, Н@M, Mango, например, через Турцию или другую страну.

По прогнозам Кристины, в России, которую сейчас запад душит санкциями, «ничего глобально страшного не произойдет».

-Не нужно скупать гречку, сахар , все это будет, - заверила блогер. - Одежда тоже вся будет . Появятся, как в Иране, новые российские дизайнеры, бренды.

Кроме того, блогер, которая зарабатывает тем, что показывает жизнь иранцев изнутри, поведала, как мировые экономические ограничения не стали приговором стране, а подтолкнули ее к развитию.

- Иранцы очень классно подняли свою внутреннюю экономику за счет санкций, - поведала хабаровчанка. - Они не стали помирать с голоду , а просто стали создавать свои собственные компании , свое производство и все иностранное они заменили. Они сейчас не нуждаются абсолютно ни в каких иностранных товарах, потому что страна на 90 процентов обеспечивает себя сама.