Им плевать на санкции: Самый полный и актуальный список компаний, которые не уходят из России

Одни работают как ни в чем не бывало, другие остановили только инвестиции и рекламу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любопытная, скажу я вам, складывается ситуация. После введения против нас экономических санкций бизнес «недружественных» стран стал сворачиваться. Кто-то попрощался навсегда – например, американские банки или европейские архитектурные бюро. Кто-то, как IKEA или McDonald’s, приостановил работу и продолжает выплачивать зарплату сотрудникам. Кто-то остался, ограничив деятельность, а кто-то работает, как и прежде. С того момента прошло всего ничего, а список сильно изменился. И в этот раз мы решили понять, с кем же мы все-таки останемся.

Обязательная оговорка: информация приведена на 8 апреля.

ОНИ ОСТАЛИСЬ

ОТЕЛИ

Accor - французский гостиничный оператор (Ibis, Mercure, Novotel, Rixos, Mövenpick)

IT-ТЕХНОЛОГИИ

Apple

Lenovo

Asus

АУДИТ И КОНСАЛТИНГ

Российские подразделения будут выведены из международных сетей, но продолжат работу в качестве самостоятельных групп, сохранив персонал:

Deloitte

Ernst & Young

PwC

KPMG

ДОМ/МЕБЕЛЬ

Leroy Merlin – не только не уходят, но и собираются расширять бизнес

ТУРИЗМ

TUI Group запретила использовать свою марку в России. Сейчас его заменяет российский туроператор FUN&SUN

ЭНЕРГЕТИКА

Schneider Electric принимает заказы и продолжает отгрузки продукции, а завод «Потенциал» в республике Марий Эл продолжает работу.

ОДЕЖДА/ОБУВЬ

Ecco

La Redoute

БАНКИ

Raiffeisen Bank

UniCredit

ДОСТАВКА ГРУЗОВ

DHL Express

ТОРГОВЫЕ СЕТИ

Auchant

Selgros

Globus

Metro

ФАРМАЦЕВТИКА

AstraZeneca

Pfizer

Novo Nordisk

Bayer

Gedeon Richter

Eli Lilli

Merck

Boehringer Ingelheim

Dr. Reddy’s

GlaxoSmithKline

Bosnalijek

Alcon (международная компания по производству средств для ухода за глазами)

АЛКОГОЛЬ

AB InBev Efes (Corona Extra, Stella Artois, Hoegaarden, Velkopopovický Kozel, Белый медведь, Клинское, Bavaria, Старый мельник, Сибирская корона)

ПРОИЗВОДСТВО

Accumalux (составляющие для батареек)

АВТОМОБИЛИ

Mitsubishi

АВТОШИНЫ

Nokian Tyres

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, СРЕДСТВА УХОДА И Т. Д.

Henkel (Persil, Vernel, Somat, GlissKur, Syoss, Bref, Losk, Пемолюкс, Ласка, Пемос, Pattex, клей «Момент», Clin, Tangit, Schauma, Fa)

ПРОДУКТЫ

Orion (Choco-Pie)

Fazer

Bonduelle

Ehrmann

Hochland

Krispy Kreme

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Yamaha

КОСМЕТИКА

Avon

Lacoste

ОСТАЛИСЬ, НО ЧАСТИЧНО

ПЕРЕВОЗКИ

Bla-bla-car – остановили инвестиции, но сервис работает

ПРОДУКТЫ

Инвестиции приостановлены, но производство и продажа продукции продолжается

Danone (Простоквашино, Активиа, Actimel, Актуаль, Alpro, Bebelac, Растишка, Тёма, Даниссимо, Danone, Биобаланс, Актуаль, Смешарики, Петмол)

Nestle (Nescafe, KitKat, Бон Пари, Комильфо, Nuts, Nesquik, Экстрем, Россия — щедрая душа, Быстров, Золотая марка, Maggi, Friskies, Felix, Purina ONE, Gourmet, Дарлинг, San Pellegrino, Vittel, Perrier)

Coca-Cola (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Добрый, Моя семья, Schweppes, Bonaqua)

Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba)

Mondelez International (Alpen Gold, Milka, Oreo)

PepsiCo («Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», BioMax, «Имунеле», «Агуша», «Чудо детки»).

Ferrero

БЫТОВАЯ ХИМИЯ, СРЕДСТВА УХОДА И Т. Д.

Procter & Gamble (Pampers, Ariel, Tide, Leonor, Миф, Always, Tampax, Naturella, Discreet, Braun, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Herbal Essences, Aussie, Fairy, Mr.Proper, Oral-B, Blend-a-med, Old Spice, Safeguard)

Colgate-Palmolive

Johnson & Johnson

Kimberly-Clark (Cotex, Huggies, Pull-Ups, Plenitud, Kleenex, Cottonell, Scott) –

Unilever (AXE, Domestos, Knorr, Rexona, Черный жемчуг, Camay, Бархатные ручки, Инмарко, Лесной бальзам, Чистая линия, Magnum, Dove, Pepsodent)

ОТЕЛИ

Hilton, Marriott и Hyatt не будут открывать новые отели.

ТАБАК

Imperial Brands (Winston, Davidoff, West, Gauloises Blondes, сигары Montecristo и табак Golden Virginia и Drum) - передаст бизнес российской компании

Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, стики для IQOS) – сокращают производство

Japan Tobacco International (Winston, Camel, LD, Glamour, Sobranie, «Русский Стиль», «Петр I», Wings, Sovereign) - отказ от инвестиций и рекламы

КОСМЕТИКА

Oriflame – продажи на сайте открыты только для зарегистрированных клиентов.

Yves Rocher – приостановила инвестиции

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Rockwool

ФАСФУД

Subway – приостановила инвестиции и рекламу

АВТОШИНЫ

Pirelli - остановили инвестиции, за исключением тех, которые связаны с безопасностью. Производство продолжается, но деятельность заводов будет постепенно ограничиваться финансированием заработной платы и услуг для сотрудников.

ИГРУШКИ

LEGO - поставки всей продукции в Россию временно прекращены. Сертифицированные магазины «Мир Кубиков» продолжают свою работу. Цены растут, т.к. магазины продают то, что у них есть.

КТО ТУТ ТАКОЙ НЕПОСЛУШНЫЙ?

ФАСТФУД

«Бургер Кинг»

руководство американского концерна Restaurant Brands International объявляло о закрытии бизнеса в России. Но Burger King работает как ни в чем не бывало. Создатель «Шоколадницы» Александр Колобов, отвечающий за деятельность 800 ресторанов Burger King, отказался прекращать работу. Сам американский офис закрыть свои российские точки не может, т.к. владеет всего 15% акций российского подразделения. По последним данным, американцы решили продать свою долю в совместном бизнесе. А это значит, что Burger King остается с нами.

McDonald's

Есть и у Макдака российские владельцы, оформившие франшизу. Поэтому 10 ресторанов McDonald's по-прежнему работают в Москве, на Алтае, в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях и Красноярском крае.

KFC

Из 750 кафе в России продолжили работать 680, действующих по франшизе от российских собственников и потому не подчиняющихся напрямую Западу.

ОБЕЩАЮТ ВЕРНУТЬСЯ

ДОМ/МЕБЕЛЬ/РЕМОНТ

OBI

Сначала компания заявила, что все российские магазины будут закрыты. Но в конце марта начальник отдела закупок OBI вдруг сказал, что гипермаркеты откроются после устранения «технического сбоя»

АВТОМОБИЛИ

Volkswagen Group Rus (Audi, SEAT, Bentley, Skoda, Lamborghini, Bugatti, Volkswagen)

Представитель компании рассказал, что заводы, находящиеся в Калуге и Нижнем Новгороде, могут снова заработать в июне-июле.

ВЫКРУТИЛИСЬ

PepsiCo придумали, как остаться в России. Вместо Pepsi, Mirinda и 7Up выпустят New Cola и лимонад Fruitz (напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом).

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