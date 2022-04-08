Им плевать на санкции: Самый полный и актуальный список компаний, которые не уходят из России

Одни работают как ни в чем не бывало, другие остановили только инвестиции и рекламу
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Любопытная, скажу я вам, складывается ситуация. После введения против нас экономических санкций бизнес «недружественных» стран стал сворачиваться. Кто-то попрощался навсегда – например, американские банки или европейские архитектурные бюро. Кто-то, как IKEA или McDonald’s, приостановил работу и продолжает выплачивать зарплату сотрудникам. Кто-то остался, ограничив деятельность, а кто-то работает, как и прежде. С того момента прошло всего ничего, а список сильно изменился. И в этот раз мы решили понять, с кем же мы все-таки останемся.
Обязательная оговорка: информация приведена на 8 апреля.
ОТЕЛИ
Accor - французский гостиничный оператор (Ibis, Mercure, Novotel, Rixos, Mövenpick)
IT-ТЕХНОЛОГИИ
Apple
Lenovo
Asus
АУДИТ И КОНСАЛТИНГ
Российские подразделения будут выведены из международных сетей, но продолжат работу в качестве самостоятельных групп, сохранив персонал:
Deloitte
Ernst & Young
PwC
KPMG
ДОМ/МЕБЕЛЬ
Leroy Merlin – не только не уходят, но и собираются расширять бизнес
ТУРИЗМ
TUI Group запретила использовать свою марку в России. Сейчас его заменяет российский туроператор FUN&SUN
ЭНЕРГЕТИКА
Schneider Electric принимает заказы и продолжает отгрузки продукции, а завод «Потенциал» в республике Марий Эл продолжает работу.
ОДЕЖДА/ОБУВЬ
Ecco
La Redoute
БАНКИ
Raiffeisen Bank
UniCredit
ДОСТАВКА ГРУЗОВ
DHL Express
ТОРГОВЫЕ СЕТИ
Auchant
Selgros
Globus
Metro
ФАРМАЦЕВТИКА
AstraZeneca
Pfizer
Novo Nordisk
Bayer
Gedeon Richter
Eli Lilli
Merck
Boehringer Ingelheim
Dr. Reddy’s
GlaxoSmithKline
Bosnalijek
Alcon (международная компания по производству средств для ухода за глазами)
АЛКОГОЛЬ
AB InBev Efes (Corona Extra, Stella Artois, Hoegaarden, Velkopopovický Kozel, Белый медведь, Клинское, Bavaria, Старый мельник, Сибирская корона)
ПРОИЗВОДСТВО
Accumalux (составляющие для батареек)
АВТОМОБИЛИ
Mitsubishi
АВТОШИНЫ
Nokian Tyres
БЫТОВАЯ ХИМИЯ, СРЕДСТВА УХОДА И Т. Д.
Henkel (Persil, Vernel, Somat, GlissKur, Syoss, Bref, Losk, Пемолюкс, Ласка, Пемос, Pattex, клей «Момент», Clin, Tangit, Schauma, Fa)
ПРОДУКТЫ
Orion (Choco-Pie)
Fazer
Bonduelle
Ehrmann
Hochland
Krispy Kreme
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Yamaha
КОСМЕТИКА
Avon
Lacoste
ПЕРЕВОЗКИ
Bla-bla-car – остановили инвестиции, но сервис работает
ПРОДУКТЫ
Инвестиции приостановлены, но производство и продажа продукции продолжается
Danone (Простоквашино, Активиа, Actimel, Актуаль, Alpro, Bebelac, Растишка, Тёма, Даниссимо, Danone, Биобаланс, Актуаль, Смешарики, Петмол)
Nestle (Nescafe, KitKat, Бон Пари, Комильфо, Nuts, Nesquik, Экстрем, Россия — щедрая душа, Быстров, Золотая марка, Maggi, Friskies, Felix, Purina ONE, Gourmet, Дарлинг, San Pellegrino, Vittel, Perrier)
Coca-Cola (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Добрый, Моя семья, Schweppes, Bonaqua)
Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba)
Mondelez International (Alpen Gold, Milka, Oreo)
PepsiCo («Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», BioMax, «Имунеле», «Агуша», «Чудо детки»).
Ferrero
БЫТОВАЯ ХИМИЯ, СРЕДСТВА УХОДА И Т. Д.
Procter & Gamble (Pampers, Ariel, Tide, Leonor, Миф, Always, Tampax, Naturella, Discreet, Braun, Gillette, Head&Shoulders, Pantene, Herbal Essences, Aussie, Fairy, Mr.Proper, Oral-B, Blend-a-med, Old Spice, Safeguard)
Colgate-Palmolive
Johnson & Johnson
Kimberly-Clark (Cotex, Huggies, Pull-Ups, Plenitud, Kleenex, Cottonell, Scott) –
Unilever (AXE, Domestos, Knorr, Rexona, Черный жемчуг, Camay, Бархатные ручки, Инмарко, Лесной бальзам, Чистая линия, Magnum, Dove, Pepsodent)
ОТЕЛИ
Hilton, Marriott и Hyatt не будут открывать новые отели.
ТАБАК
Imperial Brands (Winston, Davidoff, West, Gauloises Blondes, сигары Montecristo и табак Golden Virginia и Drum) - передаст бизнес российской компании
Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS, стики для IQOS) – сокращают производство
Japan Tobacco International (Winston, Camel, LD, Glamour, Sobranie, «Русский Стиль», «Петр I», Wings, Sovereign) - отказ от инвестиций и рекламы
КОСМЕТИКА
Oriflame – продажи на сайте открыты только для зарегистрированных клиентов.
Yves Rocher – приостановила инвестиции
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Rockwool
ФАСФУД
Subway – приостановила инвестиции и рекламу
АВТОШИНЫ
Pirelli - остановили инвестиции, за исключением тех, которые связаны с безопасностью. Производство продолжается, но деятельность заводов будет постепенно ограничиваться финансированием заработной платы и услуг для сотрудников.
ИГРУШКИ
LEGO - поставки всей продукции в Россию временно прекращены. Сертифицированные магазины «Мир Кубиков» продолжают свою работу. Цены растут, т.к. магазины продают то, что у них есть.
ФАСТФУД
«Бургер Кинг»
руководство американского концерна Restaurant Brands International объявляло о закрытии бизнеса в России. Но Burger King работает как ни в чем не бывало. Создатель «Шоколадницы» Александр Колобов, отвечающий за деятельность 800 ресторанов Burger King, отказался прекращать работу. Сам американский офис закрыть свои российские точки не может, т.к. владеет всего 15% акций российского подразделения. По последним данным, американцы решили продать свою долю в совместном бизнесе. А это значит, что Burger King остается с нами.
McDonald's
Есть и у Макдака российские владельцы, оформившие франшизу. Поэтому 10 ресторанов McDonald's по-прежнему работают в Москве, на Алтае, в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях и Красноярском крае.
KFC
Из 750 кафе в России продолжили работать 680, действующих по франшизе от российских собственников и потому не подчиняющихся напрямую Западу.
ДОМ/МЕБЕЛЬ/РЕМОНТ
OBI
Сначала компания заявила, что все российские магазины будут закрыты. Но в конце марта начальник отдела закупок OBI вдруг сказал, что гипермаркеты откроются после устранения «технического сбоя»
АВТОМОБИЛИ
Volkswagen Group Rus (Audi, SEAT, Bentley, Skoda, Lamborghini, Bugatti, Volkswagen)
Представитель компании рассказал, что заводы, находящиеся в Калуге и Нижнем Новгороде, могут снова заработать в июне-июле.
PepsiCo придумали, как остаться в России. Вместо Pepsi, Mirinda и 7Up выпустят New Cola и лимонад Fruitz (напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом).
ПО ТЕМЕ
Уйти нельзя остаться: Полный список иностранных марок и брендов, которые покидают Россию
Опубликован полный список иностранных марок и брендов, которые покидают Россию (подробнее)