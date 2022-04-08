Буча-2: Почему именно Украина ударила «Точкой У» по вокзалу Краматорска

Около 30 погибших, 100 раненых… Атаку на людей Киев снова пытается списать на Россию. Но есть нестыковки Фото: REUTERS

Страшные кадры, снятые очевидцами. Под оседающим дымом после множественных разрывов кассетных боеприпасов лежат тела убитых гражданских. По залитому солнцем асфальту текут ручейки крови. По видео сразу узнаю краматорский железнодорожный вокзал.

«Россия нанесла удар по вокзалу двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер», погибли около 30 мирных жителей, более 100 раненых», - по горячим следам заявил местный глава военно-гражданской администрации. А за ним – и советник Зеленского Арестович.

Страшные кадры, снятые очевидцами. Под оседающим дымом после множественных разрывов кассетных боеприпасов лежат тела убитых гражданских. По залитому солнцем асфальту текут ручейки крови. Фото: REUTERS

Вот только когда дым рассеялся, недалеко от вокзала была обнаружена ходовая часть ракеты. И это была «Точка-У», которые в России давно не стоят на вооружении. И в нынешнем конфликте не применяются.

Зато «Точками У» очень активно «разбрасывается» украинская сторона. И не только по военным объектам. 14 марта ровно такая же ракета разорвалась над центром Донецка, погибли более 20 человек, но на Западе эту трагедию не заметили.

Любопытно, что на хвостовой части боеприпаса, упавшего в Краматорске, была надпись белой краской: «ЗА ДЕТЕЙ». Украинские СМИ уже попытались объяснить ее российским нарративом о том, что 8 лет мир не замечал гибели детей в Донбассе (что чистая правда). Однако как раз пропаганда Киева последний месяц эксплуатирует образ погибших якобы от действий российской армии детей. Что, конечно, могло повлиять и на украинских ракетчиков...

Вот только когда дым рассеялся, недалеко от вокзала была обнаружена ходовая часть ракеты. Фото: СОЦСЕТИ

Что же произошло в Краматорске? Тут возможны две версии.

Первая – сознательная провокация, в результате которой Украина просто убила своих граждан, чтобы свалить вину на Россию и усилить давления на Москву со стороны Запада. Надо понимать, что для большей части Украины жители Краматорска, голосовавшие в 2014 году, как и весь Донбасс, на референдуме за независимость от Киева, чужие, их не жалко. Как не жалко и погибших 14 марта в Донецке.

Вторая – это некондиционный боеприпас, который был направлен на объект российских войск, но сбился с курса. Как это было с украинской ракетой, сбившей в свое время на учениях пассажирский самолет над Черным морем. Как это было с украинской ракетой, которая, опять же на учениях, влетела в дом под Киевом. Как это было, в конце концов, с националистами в Буче, которые, потеряв контроль, расстреливали всех мирных жителей, рискнувших выйти на улицу с белыми повязками (это опознавательный знак россиян, но местные тоже начали его носить для безопасности). А когда пришла пора отвечать за смерти невинных, просто спихнули все на Россию.

И это была «Точка-У», которые в России давно не стоят на вооружении. И в нынешнем конфликте не применяются. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас происходит то же самое, что и в Буче. С военной точки зрения удар по гражданскому вокзалу не имеет никакой тактической пользы. Вернее, польза только Киеву - удар ракетой срывает эвакуацию людей, оставляя их в Краматорске как «живой щит» для украинских войск. И Россию снова можно обвинить в гибели мирных граждан, что добавит Москве санкций, а Киеву - оружия.

Это тактика Киева – затягивать продвижение российских войск кровавыми провокациями и санкциями. Именно поэтому мы, наверняка, не увидим данные спутникового контроля США, которые наверняка фиксировали пуск «Точки У». Как не увидели до сих пор и снимков места старта ракеты «Бука», которая в 2014 году сбила Боинг над Донбассом. Правда сейчас США и Украине слишком невыгодна.

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