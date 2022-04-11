Перестать тонуть в негативе и научиться снова радоваться жизни

Длительное пребывание в стрессе опасно и требует профессиональной помощи. Фото: Shutterstock

Кажется, у китайцев есть такое проклятие: «Чтоб твои дети жили в эпоху перемен!» Неуверенность в завтрашнем дне для многих сейчас большая проблема. О том, как справиться с переживаниями, помочь себе и близким, мы поговорили с профессором кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, заведующей кафедрой арт-терапии Института междисциплинарной медицины Марией Гусевой.

«И, СЛОВНО МУХИ, ТУТ И ТАМ ХОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ»

– Мария Евгеньевна, сейчас столько всего происходит вокруг нас и с нами. Можно ли прожить глобальные изменения без саморазрушения? Что для этого можно сделать?

– Наилучший способ – заняться наконец реализацией своих творческих идей. Тех самых, которые мы всегда откладываем на потом. Меньше реагировать на внешние раздражители и, самое главное, слухи.

– Можно ли «заразиться» таким вот паническим состоянием?

– Конечно, можно «заразиться». Если нет своего трезвого взгляда на происходящее, человек прислушивается к любым слухам, смотрит подряд все передачи на ТВ и обсуждает в соцсетях любую непроверенную информацию.

Я люблю слова Владимира Высоцкого из песни про слухи – «говорят, что все подорожает, а особенно поваренная соль», – написанные более 40 лет назад. Всегда были люди, обладающие собственным мнением и умением трезво реагировать на происходящее.

– Увы, сейчас многим довольно сложно «трезво» реагировать. Слишком много переживаний. Как врач объясните, чем с точки зрения тела и реакций обычно сопровождается стресс? Какие у него могут быть проявления?

– При стрессе может:

- повышаться артериальное давление, как следствие, возникать головная боль;

- нарушаться сон;

- возникать повышенная эмоциональная реакция: раздражительность по пустякам или слезливость.

– Чем опасно долгое пребывание в стрессе?

– Короткое пребывание в стрессе даже полезно: организм «тренируется» выбросом адреналина. А вот длительное пребывание истощает кору надпочечников.

Правда, гормоны стресса – только конечное звено цепочки «кора головного мозга – гипоталамус – гипофиз – надпочечники», поэтому можно, принимая определенные лекарственные препараты, убрать эти проявления.

ПОРА ЛИ «БИТЬ ТРЕВОГУ ПО ПОВОДУ ТРЕВОГИ»

– Как понять, что близкий не справляется – и точно пора что-то предпринимать?

– Если человек жалуется на нарушения сна, изменение пищевого поведения (он заедает стресс или, что реже, теряет интерес к еде), скачки артериального давления, у него появляются изменения на коже по типу нейродермита, боли в животе, нарушается половая функция – все это может быть признаками хронического стресса.

– Что может сейчас помочь справиться со стрессом?

– Помимо аутотренинга, медитации, дозированной физической нагрузки (прогулки или пробежки по утрам, плавание), можно для длительного приема рекомендовать мягкие лекарства, в частности, препараты на основе пустырника и валерьяны или Тенотен. Последний не только снимает излишнюю тревожность, но и нормализует функцию вегетативной нервной системы в целом.

В ГРУППЕ РИСКА ПОЖИЛЫЕ И ПОДРОСТКИ

– А как понять, пора ли уже к врачу?

– Здесь однозначной рекомендации нет. Все зависит от уровня эмоционального реагирования и, как это ни странно, интеллекта и способности анализировать поступающую информацию. Конечно, самая большая группа риска – это подростки с лабильной психикой и пожилые люди. Им помощь врача, скорее всего, нужна при первых проявлениях тревожности или нетипичного поведения.

– Что является явным признаком, что пора пить антидепрессанты: или таких признаков нет?

– Я не рекомендую антидепрессанты вообще; предпочитаю мягкие препараты без побочного эффекта, о которых я говорила выше, фитотерапию. А вот если у человека появились явные признаки психического сбоя, тут нужна консультация психиатра или психоневролога, который подберет оптимальное лечение. Общих рекомендаций нет. Каждый случай индивидуален.

– Как быть людям, склонным к тревоге изначально, уже принимающим какие-то препараты?

– Постепенно (резко отменять привычные лекарства нельзя) переходить на терапию, о которой я говорила выше, не дающую побочных эффектов.

КСТАТИ

Вместо страшилок в интернете – танцы, рисование или музыка

– Мария Евгеньевна, есть ли какие-то универсальные советы, как можно относительно спокойно жить в хронической стрессовой ситуации?

– Жить собственной жизнью, приобретать новые навыки, развивать креатив – начать рисовать, заняться танцами, музыкой, а не заполнять свободное время поиском страшилок» в интернете.