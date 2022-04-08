Их деньгам открыт весь мир: как устроились за границей дети Макаревича, Валерии, Серебрякова и других звезд

Игорь Крутой с женой, дочками и внучкой в США Фото: Личный архив

Пока для рядовых россиян страны закрываются одна за другой, наши знаменитости продолжают перемещаться по всей планете. Для многих из них это не проблема, ведь за границей зачастую живут их самые близкие родственники. "Комсомолка" изучила, где на карте мира рассредоточились известные семьи.

РЕНАТА ЛИТВИНОВА

20-летняя Ульяна Добровская, дочь актрисы от бизнесмена-миллионера Леонида Добровского, с самого детства живет в Европе. Родители обеспечили ей богатую беззаботную жизнь: Уля отучилась в престижном британском пансионе, среднюю школу закончила в Париже, а два года назад поступила на дизайнера в Королевскую академию изящных искусств Антверпена. Причем, Бельгию дочь Литвиновой предпочла Нью-Йорку, где ее ждали в знаменитом колледже Parsons (там сейчас учится падчерица Ивана Урганта). Добровская - будущий фэшн-дизайнер. Получив диплом, планирует устроиться в модные дома Balenciaga или Vetements - это любимые бренды ее мамы, а лет через пять открыть собственную марку одежды. В свободное время Ульяна пишет картины "по мотивам самых неожиданных снов" и снимается в маминых фильмах: так, ее можно увидеть в драме "Северный ветер".

В Париже у мамы с дочкой есть собственная двухэтажная квартира в богемном районе, куда Рената Литвинова переехала с началом спецоперации на Украине. Это дизайнерское жилье с огромными ванными без дверей артистка, по ее словам, несколько лет назад купила "от отчаяния": никто не хотел сдавать апартаменты русской даме с несовершеннолетним ребенком. Кто оплачивает роскошную жизнь наших барышень в Париже, доподлинно неизвестно. Говорят, актрису с дочкой содержит богатый бывший муж. Сама же она год назад рассказывала о состоятельном кавалере из "привилегированной касты французских миллионеров", который заваливает ее охапками роз и бриллиантов.

ВАЛЕРИЯ

27-летний сын певицы Артемий Шульгин переехал в Швейцарию много лет назад. Поначалу звездного отпрыска то и дело критиковали за демонстративно-роскошную жизнь: его соцсети пестрили дорогими подарками родителей - часами Rolex и премиальными тачками, на которых Шульгин рассекал по Европе. Впрочем, с годами наследник остепенился: окончил престижный Женевский университет Вебстер и бостонский Беркли, причем последний - с отличием и сразу тремя дипломами ("Бизнес-менеджмент", "IT-технологии" и "Саунд-дизайнер"). А три года назад Артем женился на своей однокласснице Наталье Коренной. Оказалось, деньги к деньгам: невестка Валерии - дочь бизнесвумен из Новокузнецка, главы компании "Кузнецкие ферросплавы". Однако, пышных торжеств молодожены устраивать не стали: мол, на масштабный праздник пока не заработали, а проедать деньги семьи уже не комильфо.

Сын певицы Валерии на работе - в студии грамзаписи в Швейцарии. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Писали, что Валерия подарила сыну собственную музыкальную студию, но сам Шульгин над этим только посмеивается: вот уже несколько лет он работает на швейцарский лейбл "The Hana Road Music Group", который никак не связан со знаменитой мамой. Звездный отпрыск уверяет, что всего добился сам, пройдя путь от помощника звукоинженера до руководителя компании. Между тем, родителям до сих пор приходится объяснять, почему их сын не живет в России.

- Мы не запрещаем нашим детям жить, где они хотят. И закон Российской Федерации тоже не запрещает, - из раза в раз повторяет Иосиф Пригожин.

ИГОРЬ КРУТОЙ

67-летний композитор живет на две страны: семья музыканта давно обосновалась в США, сам он чаще бывает в России. Когда в девяностых Крутой познакомился с будущей женой Ольгой, она с дочкой Викой от первого брака уже "прописалась" в Штатах и поставила жениху условие: обратно в Россию не поедет. В Америке у Ольги Крутой свой бизнес: она создает духи совместно с французским парфюмером Нежлой Барбир и, по собственному признанию, неплохо зарабатывает.

За годы брака заокеанская семья знаменитости стала больше: у композитора родилась дочь Александра, которой сегодня уже 18. В прошлом году наследница закончила школу и уехала из родного Нью-Джерси учиться в престижный университет Майами (там у семейства собственные апартаменты). Что за профессию осваивает дочь Крутого, неизвестно, но шоу-бизнес ей никогда не был интересен.

Кроме того, шесть лет назад падчерица артиста, которую он воспитывал как родную, подарила ему внучку Деми-Роуз. Когда в 2014 году Виктория Крутая шла под венец с американским ресторатором Давидом Берковичем, российские газеты наперебой писали о роскошном торжестве. Композитор не поскупился: свадьбу гуляли в Монако, невеста сияла в умопомрачительном дизайнерском наряде, а роль тамады играл Николай Басков. Гостей угощали блинами с черной икрой, фуа-гра, трюфелями и пятиярусным 50-килограммовым тортом. Жаль, но семейного счастья это не гарантировало: говорят, в прошлом году пара развелась.

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ

В свои 68 рок-музыкант вновь молодой отец: на днях израильская жена Эйнат Кляйн родила Макаревичу сына Эйтана. Для лидера "Машины времени" этот ребенок стал четвертым и, как это часто бывает с поздними детьми, он намного младше внуков артиста.

Личная жизнь Андрея Макаревича - та еще Санта-Барбара. Старшая дочь музыканта, появившаяся на свет вне брака от женщины, которую он не афиширует, давно живет в Америке. Дане Дорошенко (в США ее называют Донна или просто Ди) 48 лет: в советском детстве она успела сыграть в нескольких фильмах, в том числе, в драме Говорухина "Брызги шампанского". За океан уехала вместе с матерью 18-летней девчонкой и уже оттуда сообщила знаменитому отцу о своем существовании. Делал ли Макаревич тест ДНК, он не раскрывает: "Личная жизнь на то и личная, чтобы о ней молчать".

Американская дочь Андрея Макаревича с мужем и детьми. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Однако, и Дану, и ее троих детей певец считает родными и каждый раз, гастролируя по Америке, зовет на свои концерты. Впрочем, хиты "Машины времени" внуки - 21-летний Джейми, 19-летняя Эмма и 13-летняя Сара - не понимают: русским они не владеют. Говорят, самой Дане эти дети не родные: якобы она вышла замуж за многодетного американца Кристофера Донато. Американская мечта Даны сбылась на все 100%: в Филадельфии у супругов загородный дом, собака и своя компания по организации закупок и сопровождению сделок.

АЛЕКСЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Актер, которому много лет припоминают русофобские высказывания (Россию он называл "страной победившего хамства" и не только), на самом деле перебрался с семьей в Торонто из-за жены. Канадское гражданство танцовщица и хореограф Мария получила еще до свадьбы с Алексеем Серебряковым и обосновалась за океаном вместе с дочкой Дашей от первого брака. Сам Серебряков с падчерицей сейчас в Москве, а супруга осталась в Канаде с двумя приемными сыновьями, где они учатся.

Режиссер Виталий Манский в гостях у Алексея Серебрякова в Торонто. Второй справа - старший сын актера Даниил. Фото: стоп-кадр YouTube.

19-летнего Даниила и 17-летнего Степана пара усыновила, когда те были совсем малышами: мальчики-сироты росли в Доме малютки, не умели разговаривать и есть с тарелки - в плане развития им ставили самые неутешительные диагнозы. А теперь парни - гордость родителей: хорошо учатся (за их обучение в частной школе артист платил по 25 тысяч долларов в год) и, по словам знаменитого отца, "красивы, как модели". Кстати, на Серебрякова они похожи, словно родные: такие же высокие, светловолосые и голубоглазые. Где они будут жить, кем работать, артист не распространяется: единственное, о чем он упоминал в интервью, - что у Дани обнаружился художественный талант.

В Торонто семья живет в большом доме с панорамными окнами, просторной верандой и цветущим участком: два года назад Алексей Серебряков один-единственный раз показал свои владения, когда принимал в гостях режиссера Виталия Манского. Жена Мария, похоже, не работает, но активно занимается благотворительностью: ее соцсети пестрят сообщениями о помощи больным детям и бездомным животным, в том числе и в России. Судя по всему, актер - единственный кормилец в семье, причем, его работа по-прежнему сосредоточена в на Родине. В прошлом году вышли четыре картины с его участием, еще с десяток сейчас находятся в производстве.