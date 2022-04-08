«Жигули» на улицах, бутерброды за 20 евро и отсутствие горячей воды: как живет Куба после Фиделя

Несмотря на международные санкции, иностранные туристы с удовольствием едут на Остров Свободы. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ПОСЛЕДНИЙ ДРУГ

2018 год. СМИ облетает новость: «Россия потратит 642 миллиона рублей на реставрацию Кубинского Капитолия». Капитолий этот почти сто лет назад построен в Гаване по образу и подобию одноимённого американского в Вашингтоне — но чуть повыше (чем кубинцы страшно гордятся). Некогда там заседал национальный парламент.

Отечественные либералы и патриоты обычно не переносят друг друга на дух — но тут явили завидное единение. Мол, далась нам та Куба! Такие деньжища — пенсионерам бы! Да и я тоже сомневаюсь. Как-то слишком уж это… дружбонародно.

2022 год. 23 февраля. Я на Кубе, освещаю официальный визит депутатов Государственной Думы. Едем из аэропорта в Гавану — и прямо Краснодарский край: на дорогах каждый второй грузовик — ЗиЛ, МАЗ или КамАЗ, каждая третья легковушка — «Жигули». Причём не только советские раритеты, оставшиеся со времен социалистической дружбы. Такси — новенькие «Лады-Весты». Маршрутки — жёлтые «Газели». А ведь это не просто одноразовые экспортные доходы. Весь срок службы автомобилю нужны запчасти. Которые — правильно, будут заказываться из России.

Ба, это ж наша "Лад"! Солидная часть машин на дорогах - советского или российского производства. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Приезжаем в Гавану. В тот самый Капитолий, где позолоту на куполе реставрировали за российские деньги. Здание — дух захватывает, похоже на Казанский собор в Петербурге. Внутри — самый тёплый приём. Депутаты Национальной Ассамблеи Кубы вместе с нашими клеймят «империалистов из НАТО», договариваются развивать туризм и противостоять американским санкциям. Такое дорогого стоит: даже некоторые ближайшие соседи России легли под США, поливают нас грязью. И с этой колокольни пресловутые «642 млн рублей на реставрацию Капитолия» видятся совершенно иначе.

Красивейшие интерьеры Кубинского Капитолия отреставрированы с помощью России. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Кофе-брейк. Захожу в уборную вымыть руки — и там нет горячей воды. А, собственно, зачем? Это такой менталитет. В центре Гаваны половина домов вообще выглядит заброшенными — но там живут люди. Зачем что-то ремонтировать? Дождь не затекает — и ладно. Нужна горячая вода — на твоей крыше стоят бочки, тропическое солнце их нагревает — вот и кипяточек.

Половина домов выглядит заброшенными. Но жильцы там есть. А зачем что-то ремонтировать? Зимой тепло, как у нас летом. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

А ГДЕ ЖЕ ЗАВОЕВАНИЯ РЕВОЛЮЦИИ?

По Гаване меня выгуливает Сергей — местный корреспондент крупной российской газеты. Пьём кофе на террасе на восьмом этаже отеля неподалёку от Капитолия… вернее — пытаемся. Отель — дорогущий, очередей за барной стойкой не наблюдается. Но официант подходит к нам лишь минут через 15. Не потому, что ленив или недружелюбен — русских, наоборот, здесь до сих пор очень любят. Просто, опять же, это такой менталитет. Среднегодовая температура на острове — под 30 градусов. Лопату в землю воткни — прорастёт. Вот кубинцы всё и делают расслабленно. И даже во время Революции 65 лет назад самая крупная битва была — пара тысяча против пары тысяч…

— Конечно, завоевания социализма — медицина, бесплатное образование — это всё прекрасно. Но посмотри на Гавану, — говорит Сергей. — Что с тех пор тут ПОСТРОЕНО?

Я недоумённо тыкаю пальцем в первую попавшуюся высотку, похожую на наши социалистические многоэтажки на Новом Арбате.

— Так это всё было ещё до революции, при диктаторе Батисте, которого сверг Фидель, — усмехается Сергей.

Кубинская расслабленность. Центр Гаваны. Светофор есть, но не работает... Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Подожди, а отели? Мы в новой гостинице живем, вполне по-европейски… Цены там, правда, тоже «западные» — 135 евро за ночь, бутерброд — 20 евро.

— А тут уже спасибо мировому империализму, — снова смеётся мой проводник. — При Обаме с Кубы стали постепенно снимать санкции, потянулся международный бизнес. Глобальные отельные сети строят тут гостиницы, дают работу местным. Но, опять же, «завоеваниями социализма» это не назовёшь.

Последние пять лет западные концерны через местные фирмы-прокладки строят на подсанкционном острове дорогие отели. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Я по-прежнему недоумеваю:

— Куба до сих пор в «серой зоне» с точки зрения международная бизнеса, да и местные законы предпринимательство не поощряют.

— Вот именно! И тут мы подходим к главному. Отель строится и управляется через фирму-прокладку, которая контролируется уважаемыми товарищами из числа военных (армия — кубинская теневая власть, офицеры — обычно весьма состоятельные люди).

— И бизнес им платит за «крышу». Поэтому и цена в этом отеле европейской сети такая высокая. Заложены, так сказать, все издержки, — догадываюсь я.

Вот так один из последних на земле заповедников социализма двигается к рынку.

Где бы ты ни делал фото - в кадр попадёт российская машина. Попробуйте ее здесь найти. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

ФЛАГ РОДИНЫ В ДРУГОМ ПОЛУШАРИИ

Вечером гуляем по улице. Тут безопасно, можно светить фотоаппаратом и смартфоном. Если вы были в других городах Латинской Америки — венесуэльском Каракасе или Тихуане («столице» одноимённого наркокартеля в Мексике) — то поймёте, к чему я. Там могут пристрелить буквально за двадцатку баксов.

Нас окликают обворожительные кубинские девушки:

— Амигос, пятьдесят евро!

Что они имеют в виду — мы не знаем. Да и вообще, у нас парламентская делегация и облико морале.

В честь российской делегации на нашем отеле повесили триколор. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

На Кубе Россию никто и не думает «отменять» — невзирая ни на какие истерики Запада. Над кубинским отелем по-прежнему развивается триколор. Знак уважения Острова Свободы к российской парламентской делегации. И нашу кампанию на Украине здесь тоже воспринимают с пониманием. Ведь кубинцы на собственной шкуре знают, что такое фашизм. А как иначе назвать торговую блокаду, которую США ввели против острова после революции и до сих пор толком не сняли. И длятся эти санкции уже в 6 раз дольше, чем против России. Так что — хотим мы того или нет — на Кубу нам возвращаться придётся. Точно так же, как сейчас мы вернулись в Сирию и Африку, где у нас были надёжные партнёры в советские времена.

Так и скитался я по роскошным отелям Гаваны, пытаясь понять - жив ли дух Революции? Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист:

С Кубой надо дружить, это наш «непотопляемый авианосец» у берегов США

- В девяностые годы по понятным причинам сотрудничество Москвы и Гаваны сошло на нет. Жизнь на Острове свободы, который раньше получал наши энергоносители почти бесплатно, заметно ухудшилась. Неудивительно, что кубинцы стали возобновлять отношения с северным соседом — в 2015 году после почти полувекового перерыва в Гаване открылось посольство США.

Так что наше возвращение на старые рубежи может быть чрезвычайно выгодным с точки зрения геополитики. Например, при СССР на острове действовал знаменитый центр радиоэлектронной разведки в Лурдесе, слушавший разговоры на всём Восточном побережье Штатов.

Но, как опять же показала история, с точки зрения банальной экономической выгоды — в большем выигрыше от нашей дружбы оказывалась именно Куба. Мы им — нефть и машины по бросовым ценам, а они нам… что? Ром, сахарный тростник? Хорошо, но мало. Возможности для туризма туже ограничены: многие россияне предпочтут потратить 2-3 часа в самолёте до знакомой Анталии, чем 8-10 часов до другого полушария.

Наконец, как показала история Карибского кризиса-1962, углубление стратегического партнёрства с Кубой — например, размещение там ракет средней дальности, как 60 лет назад — чревато жестким ответом США. И их можно понять. Ведь Куба — это мягкое подбрюшье Штатов, до Флориды — 250 км. Так что возобновлять дружбу с «вотчиной Фиделя», конечно надо. Но — вдумчиво, не повторяя прежних ошибок.