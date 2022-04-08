Генпрокуратура России показала фигу "мировому порядку" коллективного Запада

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Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности международной неправительственной организации The Royal Institute of International Affairs- RIIA, Chatham House, «Королевский Институт Международных Отношений») (Великобритания).

- Установлено, что деятельность британской организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования, - заявили в Генпрокуратуре.

Отметим, что «Королевский институт международных отношений» стал в руках американцев и англичан инструментом создания "нового мирового порядка" и построения единого коллективного государства еще в далеком 1926 году.

Этот англосаксонский проект успешно вербовал и вербует будущих специалистов и чиновников еще на этапе программ по обмену перспективными студентами, которых привлекает стипендиями от своих фондов.

Также «Королевский институт» выплачивает ежегодно призы «за наиболее важный вклад в улучшение международных отношений», которые выдавались тем, кто открыто работал на англосаксов. Одним из первых лауреатов стал президент Украины Виктор Ющенко.

В 2015 году «Королевский институт» опубликовал русофобский доклад «Российский вызов» (The Russian Challenge) где западным государствам предлагалось вложить средства в «оборонительные стратегические коммуникации и поддержку СМИ, чтобы противостоять кремлевской пропаганде».

В рекомендациях документа уже семилетней давности говорилось: «Важно иметь возможность объективно представлять западную политику и ценности, грамотно и доступно разъясняя их целевой аудитории. Это должно осуществляться как на национальном уровне, так и через сотрудничество в рамках ЕС и НАТО. Необходимо поддерживать каналы контакта с простыми россиянами (в том числе, посредством образовательных программ и других межличностных связей). Стремление к этим целям и их достижение поможет Западу лучше подготовиться к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. Нельзя идти на уступки Владимиру Путину из боязни, что его преемник будет еще хуже. Такой подход уже доказал свою несостоятельность. Что бы ни случилось – останется ли нынешнее руководство у власти или произойдет досрочная смена власти – впереди лежит сложный и, возможно, турбулентный путь. События последних 18 месяцев убедительно показали, что в отношениях с Россией оптимизм – проигрышная стратегия».