«Невиданный произвол!»: Владелец турецкой авиакомпании возмущен запретом на перевозку россиян

Канадская машиностроительная компания Bombardier объявила о запрете на оказание на своей технике транспортных услуг гражданам России Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Введенные Западом беспрецедентные санкции против России встречают все большее возмущение в третьих странах, которые не хотят участвовать в антироссийской истерии в ущерб своим экономическим интересам. В Турции, которая не присоединилась к санкциям и сталкивается с растущим давлением в свой адрес, называют это произволом. Так считает, например, глава турецкой авиакомпании Apron Зафер Ешильгёль, которая сдает в аренду небольшие самолеты и перевозит на них своих клиентов.

Канадская машиностроительная компания Bombardier, четвёртый в мире производитель гражданских самолётов после Boeing, Airbus и Embraer, объявила о запрете на оказание на своей технике транспортных услуг гражданам России. Она направила компаниям-партнерам в разных странах такое распоряжение: «Оператор не вправе сдавать в аренду или иным образом разрешать использование воздушного судна российской организацией или гражданам России, он также не может использовать воздушное судно в России». При этом согласно документу, запрет действует, даже если у россиянина есть и паспорт другой страны. В случае нарушения этого запрета Bombardier грозит прекратить обслуживание своей техники, находящейся у оператора.

- Мы работаем и с Россией, и с Украиной, и для нас нынешняя ситуация ужасна, как и для всех, - сказал kp.ru Ешильгёль. - Стараемся продолжать работу, однако у нас возникла огромная проблема с нашим поставщиком самолётов, компанией Bombardier. Она запретила не только сдавать свои самолёты в аренду россиянам, но даже просто перевозить их. Мы перевезли в Израиль четверых россиян с израильским гражданством. Об этом стало известно головной компании, и нас наказали – лишили возможности пройти плановый техосмотр! Представляете, нам указали на то, что эти люди были родом из России, и неважно, что у них израильский паспорт! Это же невиданный произвол.

Он напомнил, что Турция не поддержала санкции в отношении России.

- Поэтому рассматриваю это как атаку не только на мою компанию, но и на Турцию. Думаю, что подобные беспрецедентные и несправедливые ограничения могут последовать и от других западных компаний, но с этим надо что-то делать! Почему бы России, например, не ввести ответные запреты в адрес таких компаний? Иначе это будет только усугубляться, - отметил глава турецкой авиакомпании.

По его словам, сейчас последствия этой санкционной войны не слишком заметны, но уже через месяц они дадут о себе знать всем участникам рынка, включая третьи страны.