Лейтенант Максим Концов пожертвовал собой ради спасения товарищей во время спецоперации на Украине

Максиму Концову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации

Лейтенант Максим Концов участвовал в спецоперации на Украине с первых дней. Он проявил себя грамотным и решительным офицером.

- Получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, Концов выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения спецмероприятия. Обнаружив на маршруте движения противника разведгруппа вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсантов. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными, - рассказали о последнем бое лейтенанта его боевые товарищи.

В том бою молодой офицер, пожертвовав собой, спас не только своих подчиненных, но и многих других военнослужащих и мирных жителей Украины: диверсионная группа националистов была уничтожена, несколько диверсантов были взяты в плен, а разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.

Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции лейтенанту Максиму Концову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

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