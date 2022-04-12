Губы-пончик Лободы, макароны в ушах Успенской и платье Орбакайте из тостов: изобретательный блогер парадоксально пародирует фотосессии звезд

Для того, чтобы спародировать пафосное шоу Сергея Лазарева блогеру понадобился детский зонтик, швабра, плед и немного фантазии. Фото: СОЦСЕТИ

В 2019 году бородатый блогер Юрий Истерика прославился в соцсетях, выкладывая смешные и максимально самопальные пародии на звезд. Главная фишка — необычные образы, собранные, словно картины Дали, из довольно неожиданных и зачастую подручных предметов, с трудом сочетающихся друг с другом: морковка, монета, ремень, сырые макароны, хлеб, дыня, вантуз и так далее. Обклеенный продуктами или домашней утварью, он проводит реконструкцию известных снимков — почти как фотограф Екатерина Рождественская, только без пафоса. В подборке «КП» наиболее яркие работы Евгения, очумелые ручки которого могут довести некоторых до истерики.

Сергей Лазарев

Для того, чтобы спародировать пафосное шоу Сергея Лазарева блогеру понадобился детский зонтик, швабра, плед и немного фантазии.

Михаил Шуфутинский

Фото: СОЦСЕТИ

Все гениальное — просто. Дыня Торпеда, очки и синяя пленка. Готово!

Анна Седокова

Фото: СОЦСЕТИ

Образ построен на эффекте «Показалось!». Правильная композиция кадра — больше половины успеха любой глянцевой фотосессии.

Елена Малышева

Фото: СОЦСЕТИ

Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева в исполнении Истерики больше похожа на дизайнера Артемия Лебедева, но не отметить затейливый подход нельзя.

Екатерина Варнава

Фото: СОЦСЕТИ

Один из наиболее точных образов — Екатерина Варнава, которая и сама не скрывает, что пышная шевелюра никогда не была ее козырей. Лапша быстрого приготовления всегда может заменить недостающий локон.

Элджей

Фото: СОЦСЕТИ

Бывший муж Анастасии Ивлеевой рэпер Алексей Узенюк (Элджей) тоже получился выразительно. Пара яиц вместо глаз, щетка на голове — и можно на сцену.

Елизавета II

Фото: СОЦСЕТИ

Иногда блогеру помогают друзья и родственники. В случае с реконструкцией совместного фото королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа Филиппа, герцога Эдинбургского, так и было. А еще пригодились пластмассовая миска, ватные диски, пакеты для мусора, кубка и кленовые листья.

Елка

Фото: СОЦСЕТИ

И без того необычная прическа Елки получила еще более необычную реинкарнацию благодаря таланту Истерики.

Глюкоза

Фото: СОЦСЕТИ

Странная тяга к изощренным фотосессиям подвела и Глюкозу — блогер беспощадно высмеял певицу при помощи зеркала, подарочной пленки и фиги на голове.

Кристина Орбакайте

Фото: СОЦСЕТИ

Оригинальное платье Кристины Орбакайте блогер повторил при помощи хлебных тостов.

Полина Гагарина

Фото: СОЦСЕТИ

Полина Гагарина любит хорошо отдохнуть и похвастаться этим. Юрий — тоже.

Мария Кравченко

Фото: СОЦСЕТИ

Загадочность известной комедиантки мгновенно испарилась, стоило на голове появиться брокколи.

Любовь Успенская

Фото: СОЦСЕТИ

Томная Любовь Успенская отлично получилась благодаря занавеске и макаронным серьгам.

Светлана Лобода

Фото: СОЦСЕТИ

Безусловно, один из лучших образов — яркая Светлана Лобода. Пончик, воблы и парик. Все очень точно и метафорично.