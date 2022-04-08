Отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию

Певец Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, госпитализирован в клинику. 89-летний народный артист сейчас находится в реанимации.

- Пару дней назад на фоне осложнения коронавируса у папы случилась сердечная недостаточность. Сейчас его спасают великие руки профессора Амирана Шотаевича Ревишвили в институте Вишневского, - рассказал kp.ru Филипп Киркоров. - Сейчас идет Великий пост, я молюсь и верю, что папу поставят на ноги.

Филипп надеется, что его отец станет главным гостем на его предстоящем юбилее, на премьере шоу «55 gold. The greatest hits».

- Сейчас это моя главная забота - здоровье и жизнь моего папы. Верю, что выздоровеет. И он займет самое главное место в зале на моем юбилее, на концерте в Санкт-Петербурге 15 апреля. Совпадение с днем рождения великой певицы (Аллы Пугачёвой -Ред.) совершенно случайное. У нее есть сегодня кому делать подарки в этот день! Я подарю этот долгожданный концерт поклонникам. А папа молодец, держится. Господи, ну мне бы дожить до этих 90 лет! Я был бы самым счастливым человеком на свете, - сказал kp.ru Филипп Киркоров.

«КП» желает скорейшего выздоровления Бедросу Киркорову.