ФОМ: 82% россиян положительно оценивают деятельность президента России Владимира Путина

По данным ФОМ, 82% жителей России положительно ответили на вопрос об одобрении деятельности российского лидера. Фото: REUTERS

Рейтинг одобрения деятельности президента России за неделю увеличился до 82%, сообщает Фонд «Общественного мнения» (ФОМ). Согласно данным опроса, проведенным социологами 1-3 апреля, число жителей страны, положительно оценивающих действия главы государства, выросло на три процентных пункта. На вопрос: доверяете ли вы Владимиру Путину, 79% респондентов ответили положительно. Этот показатель тоже вырос – сейчас он на два процентных пункта больше, чем неделю назад.

Социологи также предложили россиянам оценить работу кабмина РФ. Больше половины опрошенных жителей страны – 57% положительно высказались о деятельности российского правительства. Столько же участников опроса (57%) считают, что премьер-министр России Михаил Мишустин хорошо выполняет свою работу.

ФОМ также приводит результаты опроса россиян об уровне доверия жителей страны политическим партиям. Рейтинг доверия «Единой России» составил 44%, партии КПРФ доверяют 9% жителей страны, в ЛДПР верят 8% россиян, за партию «Справедливая Россия - За правду» высказались 4% респондентов, ещё 3% поддерживают «Новых людей».

Опрос проводился среди граждан России старше 18 лет. На вопросы социологов ответили 1500 человек из 53 регионов страны. Статистическая погрешность при такой методике не превышает 3,6%.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также подтвердил, что уровень доверия президенту России среди жителей страны растет. Исследование, проведенное с 28 марта по 3 апреля 2022 года, показывает: Владимиру путину доверяет 81,6% россиян. Действия главы государства одобряют 78,9% граждан РФ. При этом, по данным ВЦИОМ, 53,3% россиян положительно оценивают работу премьер-министра Михаила Мишустина (за неделю этот показатель прибавил 1,5 процентный пункта). Деятельность российского правительства одобряют 52,4% россиян.