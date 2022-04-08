Михаил Шац с дочерью срочно приехали к неизлечимо больной Татьяне Лазаревой в Испанию

После расставания телеведущая переехала в Испанию, а Шац остался в Москве Фото: Мила СТРИЖ

Татьяна Лазарева внезапно воссоединилась с Михаилом Шацем. Артисты развелись три года назад, однако сумели сохранить хорошие отношения. После расставания телеведущая переехала в Испанию, где у нее роскошный дом. Ну а Шац остался со старшей дочкой Соней в Москве. Но на днях стало известно, что Михаил с Соней прилетели к Лазаревой.

Татьяна Лазарева радуется, что ее старшая наследница сейчас с ней рядом. 55-летняя ведущая коротала дни и ночи в одиночестве. У нее нет работы, да и друзей близких мало. Блондинка не скрывала, что ей тоскливо. "Меня отовсюду поперли. Думаете, мои дети довольны, что перестали летать бизнес-классом и кидать деньги направо и налево?" - жаловалась на судьбу артистка.

"Дочь не хотела переезжать в Испанию... Приехала пока на три месяца", - сообщила Татьяна.

Что касается 56-летнего Шаца, то юморист просто сопроводил дочь в другую страну. "Михаил в безопасности, все они приехали сюда, ко мне. Потом он поехал дальше глядеть… У нас дети разбросаны по разным странам", - добавила Лазарева в YouTube-шоу "ЖВЛ". Как известно, младшая дочь знаменитостей Антонина учится в Англии.

Лазарева, живя в Испании, иногда дает интервью, рассуждая о своей тяжкой доле. Звезда более семи лет борется с неизлечимой болезнью. Она страдает язвенным колитом, периодически сталкиваясь с обострениями и ремиссией.

Был период, когда из-за недуга Татьяна подсела на антидепрессанты. Лечение, по ее словам, давало хороший результат. Она даже перестала принимать таблетки, считая, что вполне справится без них. "Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем", - признавалась Лазарева.

Сразу после развода она находилась на грани нервного срыва. "У меня был срыв... Я очень сильно напилась, была истерика, я рыдала и билась..." - рассказывала юмористка.