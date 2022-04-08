«Это мой четвертый ковид! Последний раз самый легкий – но посыпались суставы»: Как болеют Пьеха, Савичева и Лолита

Певица Юлия Савичева — ковидный рекордсмен в шоу-бизнесе: «Это мой третий штамм и четвертый раз». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезды радуются отмене коронавирусных ограничений на проведение концертов и прочих культурных мероприятий. Однако ковид не исчез: и звезды тоже продолжают болеть, но, к счастью, теперь чаще всего течение болезни проходит в легкой форме. Рассказываем об артистах, кто чаще других подхватывал коронавирусную инфекцию.

На этой неделе на Бродвее отменяют спектакли с участием 57-летней актрисы Сары Джессике Паркер и ее мужем 60-летним Мэттью Бродериком. Отменены постановки, где играет 54-летний Дэниел Крейг. У этих артистов – положительный тест на ковид. Звезды на западе болеют не в первый раз – все привитые, переносят в легкой форме новые штаммы. У нас похожая ситуация.

35-летняя Юлия Савичева – ковидный рекордсмен в российском шоу-бизнесе. Певица в апреле 2022-го опять заболела: «У меня с коронавирусом особые отношения, конечно. Это мой третий штамм и четвертый раз. Даже и не знаю, либо это невезение, либо наоборот – я жутко везучая. Предпочитаю думать, что второе. Слава Богу, рядом есть специалисты. Наблюдаюсь, все дела». Антитела у Савичевой всегда были в наличии, вот теперь и от нового штамма. Ситуация у Юлии под контролем врачей, лечится она дома. И с болезнью сталкивается не впервые – когда знаешь врага в лицо, то уже не так страшно.

50-летний актер Сергей Карякин совсем невовремя получил положительный тест на ковид. Звезда сериалов «Высший пилотаж», «В круге первом» в апреле 2022-го сообщил в социальных сетях, что борется с онкологическим заболеванием. При росте 176 см Сергей весит 47 кг: он прошел лучевую и химиотерапию; артисту нужны были средства на реабилитацию, и он попросил помощи у подписчиков на личной странице «ВКонтакте». Люди откликнулись. Карякин искренне всех благодарил: «Друзья, как же вас много! И как хорошо вы ко мне относитесь. Я в шоке. Самое интересное, что нет особо больших переводов. Просто нас очень много! Спасибо! Вот только в клинику я не попал. Совершенно неожиданно - положительный тест на ковид. Все откладывается на неделю: и иммунотерапия, и восстановление мое. Очень обидно. Но ждем». К счастью, ковид у Сергея протекает в легкой бессимптомной форме.

58-летняя Лолита два месяца назад заболела COVID-19 во второй раз. Сейчас певица уже полна сил – готовится к концерту в «Крокусе» 15 апреля. На этой неделе Лолита сделала новую стрижку – пришлось состричь большой объем: артистка сообщила, что избавилась таким образом от последствий ковида и стрессов последнего времени. Часто после ковида волосы становятся ломкими, тусклыми, выпадают. Второй раз звезда переболела легче: так как была вакцинирована. Лолита делилась деталями самочувствия: «Вот теперь, я, наконец, понимаю - с прививкой быстрее. Температура было только один день. Вполне можно пережить, не самая высокая даже. И почему-то заложенность одной ноздри. Но это тоже - фигня, ерунда».

41-летний Стас Пьеха в этом году переболел коронавирусом в третий раз. Музыкант, как и его коллеги, лечился дома. Пьеха рассказал, что третий раз течение болезни было значительно легче, чем в прошлые разы, но «вылезла противная побочка». Артист поделился: «Последний ковид был не столь опасен, как прежние случаи. Но серьезными оказались его последствия. Болезнь ударила по опорно-двигательному аппарату: по суставам, хрящам, связкам». Стас активно занимается спортом, но из-за побочки после болезни всякий раз не может приступить к полноценным тренировкам.