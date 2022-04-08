Нет смысла скупать сахар и гречку — государство уже это сделало

Спецкор kp.ru Олег Адамович смог попасть на секретное хранилище Росрезерва Фото: Иван МАКЕЕВ

Мало кто знает, но у нашей страны есть заначка на черный день. Я вовсе не про тот самый золотовалютный резерв или «кубышку», о которой много говорили. У нас припасено еще и огромное количество еды, материалов, машин… Но хранится это под завесой самой настоящей гостайны. Засекречено буквально все - количество складов, их расположение, размеры, перечень товаров. Но мне все же удалось попасть на одну из таких охраняемых баз Росрезерва. На окраине Москвы (адрес, как вы помните, - секрет), за высокими воротами с колючей проволокой я нашел буквально пещеру Аладдина.

БЕЛОЕ «ЗОЛОТО»

Первым делом иду смотреть сахар. Нас, конечно, уверяют, что у нас его завались, но, как говорится, доверяй, но проверяй.

Я не знаю, какое количество его можно описать словом «много». Тут его точно больше. Белые объемные мешки по 50 кило каждый штабелями сложены до самого потолка. Полки тянутся на десятки метров во все стороны от меня.

- И сколько тут? - спрашиваю директора комбината (все госхранилища называются этим словом) Росрезерва Андрея Лузгина.

Мало кто знает, но у нашей страны есть заначка на черный день. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Секрет, - ответил он. Здесь вообще любят все держать в тайне.

Ради интереса начинаю считать, прикидывая высоту и длину стеллажей.

- Что вы делаете? – удивился Лузгин. - Вам это ничего не даст. Вы думаете, у нас только тут лежит сахар?

Ага. Вот я и раскрыл тайну – запасов еще больше.

Хранилище, куда мне удалось попасть, построили еще в 30-е годы. Десятки длинных приземистых зданий с белеными стенами и широкими воротами разделены железнодорожными путями. За 90 лет тут поменялось удивительно мало. Склады все те же, что и при Сталине – мощные кирпичные стены, толстые бетонные колонны, кое где даже деревянные стропила под крышей оригинальные. Только кондиционеры и всякие датчики влажности новые – при постоянной температуре все хранится гораздо лучше.

- Умели тогда строить. Наш комбинат спокойно простоит еще лет 100, а может и 200, - хвастается Лузгин.

У нас припасено еще и огромное количество еды, материалов, машин… Фото: Иван МАКЕЕВ

ВСЕ ПО СОВЕТСКИМ ГОСТ

Есть такое слово: шринкфляция. Это когда производители уменьшают упаковку, чтобы не повышать цену. В магазинах давно уже проблема найти литровую бутылку молока или килограмм гречки. Но государственных запасов это не касается.

- У нас все по-прежнему кратное. Был мешок в 50 кило, таким и остался. Был литр – будет литр. Зачем нам упаковка по 48 килограмм? – заметил директор.

Вот и я не понимаю, кому в супермаркетах помешали бутыли с пивом на честные пол литра…

Засекречено буквально все - количество складов, их расположение, размеры, перечень товаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Росрезерв заставляет производителей не только сохранять вес, но и поддерживать качество. Всю еду проверяют несколько раз: при поступлении, во время хранения и когда ее забирают со склада. Если хоть в какой-то момент вылезет брак, изготовителю придется не толко за свой счет полностью поменять партию, но еще и заплатить солидный штраф. Например, не так давно забраковали целый эшелон тушенки из-за неправильного сварного шва на банке.

- Обычно качество наших продуктов выше магазинного. Все должно соответствовать ГОСТ, - рассказал Лузгин.

- Советскому?

- Да.

Абы кто не может стать государственным поставщиком. Победителя выбирают на торгах только среди наших компаний. Объемы заказов - еще один секрет. Считается, что размеры казенной кубышки показывают реальную силу государства. В мире не так много стран, которые могут позволить себе создавать большие резервы на черный день.

Я попробовал было узнать хотя бы для себя, кто в стране делает лучшие консервы, но какое там. Даже это журналисту рассказывать нельзя. Причем я видел ряды упаковок с банками, но они так замотаны пленкой, что разобрать этикетку решительно невозможно.

Сотрудница лаборатории контроля качества продукции хранилища Росрезерва. Фото: Иван МАКЕЕВ

ХРАНИМ ВСЕ СВОЕ

Иду дальше. За очередными безразмерными воротами стоит новенькая техника. Тут собрали все подряд: краны, пожарные машины, электрогенераторы и так далее. И это только часть запасов – если верить фото с проходной, где-то еще должны быть автобусы.

Все автомобили законсервированы: резинки обмазаны специальным лаком, чтобы не дубели, в кабинах лежат мешочки с гелем, впитывающим влагу. Подпорки держат машины на весу – шины не портятся от стояния на земле.

- Росрезерв много импортного хранит?

- Практически все здесь отечественное. Может быть, какие-то редкие металлы привезены из-за рубежа, - отвечает Лузгин. Глава Росрезерва Дмитрий Гогин недавно обмолвился, что еще индийский чай есть.

В государственных хранилищах ничто не держат до самого конца срока годности. Рассказы о тридцатилетней тушенке – миф. Еду, материалы, технику, если они не понадобились, периодически «освежают» (это официальный термин), то бишь отдают армии или МЧС, а взамен покупают все новое.

С начала спецоперации весь Росрезерв перевели на усиленную работу.

- Если раньше ночью официально давалось несколько часов для начала отгрузки, то сейчас мы на посту круглосуточно и должны выдать товар сразу же, как только поступит команда. Теперь люди на комбинате находятся постоянно, - рассказал директор.

Датчики контроля температуры и влажности в хранилище Росрезерва. Фото: Иван МАКЕЕВ

КОГДА МОЖНО РАСЧЕХЛИТЬ КУБЫШКУ

Добро на складах Росрезерва просто так не трогают, его достают только тогда, когда припрет по-настоящему. Например, конкретно с этой базы отправляют большую часть международной гуманитарной помощи (она ближе остальных к аэропорту МЧС Чкаловский): отсюда шли грузы в Карабах и Сирию, в 2005 году именно из этого хранилища в США самолетами возили палатки и одеяла для жителей разрушенного Нового Орлеана.

Чтобы упростить логистику, власти обычно берут помощь из самых близких хранилищ. Сейчас Россия отправляет еду, автобусы и строительную технику в ЛДНР. Большая их часть находится на комбинатах в южных регионах.

- Вы готовы поделиться с магазинами сахаром? Вон его сколько у вас, а полки кое-где пустуют.

Сотрудница хранилища Росрезерва. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Решение принимаем не мы, но в стране реального дефицита сахара нет. Просто некоторые паникуют и скупают на целую жизнь вперед. Так нужно ли задействовать стратегические резервы? - ответил Лузгин.

Мне на примерах объяснили, что считается настоящей нуждой:

+ Летом 2021 года со складов в Якутии взяли технику для тушения аномальных пожаров.

+ В феврале прошлого года, когда были перебои с поставками бензина на Дальний Восток, топливо по заправкам развозили из госхранилищ.

+ В 2013 году в дальневосточные магазины передали 40 тысяч тонн еды, чтобы сдержать рост цен после наводнения.

+ В 1986 году запасы свинца из госрезерва позволили быстро построить саркофаг над Чернобыльской АЭС.

Кстати, в 2020 году власти все же достали гречку с хранения, когда ее смели в магазинах. Не потому, что дефицит был, а просто, чтобы стабилизировать цены. Буквально через несколько дней крупу уже завозили с обычных оптовых складов.

Хранилище Росрезерва. Фото: Иван МАКЕЕВ

ИСТОРИЯ ЗАКРОМОВ РОДИНЫ

Первые стратегические запасы Россия начала делать еще в 15 веке – при Иване III в крупных городах построили хлебные склады на случай осады. Практически до самого конца 19 века продуктовые резервы особым разнообразием не отличались – страна умела более-менее долго хранить лишь зерно. Только с изобретением консервов власти начали запасать и мясо.

Но по-настоящему массовой система стала после войны. С 1940-х годов по всей стране строились огромные хранилища на черный день. Комбинат, который я видел, считается не самым большим. Есть подземные гиганты, где полки тянутся на километры.

Хранилища Росрезерва расположены по всей стране. Причем, сейчас строительство комбинатов продолжается. Больше всего их появляется на Дальнем Востоке и у западных границ. После 2014 года склады построили и в Крыму.

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