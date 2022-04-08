Мистика: С Жириновским простились в Колонном зале, который он забронировал для себя на 8 апреля еще несколько месяцев назад

Именно в этот день и в этом месте лидер ЛДПР планировал выйти с важным выступлением на сцену. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Жириновский снова удивил Москву. Обнаружив вдруг, что окрестные улицы перегорожены полицией и переполнены народом, местные жители поразились - что происходит?! Те самые местные, «скромные» обитатели Тверской, кто не привык к скоплению разночинного народа, носящего не «гучи», не «прадо», а гордо – пакетики с надписью «ЛДПР».

Гигантская очередь петляла по улицам, не умещаясь на тротуарах. Венки. Цветы.

- Что случилось? – спрашивали аполитичные граждане.

- Жириновского хороним, – отвечали в очереди.

- Умер все-таки, – тут уже вздыхали все…

В Колонном зале доме Союзов тихо и спокойно.

Владимир Жириновский снова удивил Москву. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Я вдруг подумал, что это самое спокойное, самое умиротворенное, самое молчаливое и бесконфликтное мероприятие Жириновского. Как-то Владимир Вольфович заявил, что даже после смерти, с кладбища будет участвовать в политике, будоражить умы. В нашим с ним споре на радио «КП» пообещал обязательно стать президентом, а меня, «самого злого журналиста России» (теперь гордо ношу это звание от ВВЖ), решил не посадить, как остальных, а так и быть – оставить на свободе. И это было так трогательно.

Жириновский и не думал умирать, наоборот, он готовился жить, интересно, размашисто. И тогда казалось – так оно и будет. Потому что его общеизвестный дар предвидения, и легкий налет мистики в его образе, намекали – Владимир Вольфович не из тех, кто по житейски, уходит с политической сцены.

В Колонном зале доме Союзов тихо и спокойно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так и вышло. Жириновский ушел не без своей фирменной мистики.

Ведь Колонный зал для себя лидер ЛДПР… зарезервировал еще несколько месяцев назад. Именно 8 апреля здесь должна была пройти Конференция созданного им Института Мировых цивилизаций. Лидер ЛДПР должен был выйти на сцену. И вышел. Только вот так. Как ему уготовила судьба…

С Жириновским первым простился Владимир Путин.

Затем к гробу пошел народ… Кто-то плакал. Кто-то крестился. Кто-то бесстыдно делал селфи с покойным. Кто-то затевал ссору с охраной не желая уходить.

Как-то Владимир Вольфович заявил, что даже после смерти, с кладбища будет участвовать в политике, будоражить умы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я тут постою, рядышком! В последний раз! – умолял офицера ФСО, паренек.

- Не положено – устало отвечал служивый. Он уже выпроводил человек десять таких горемык.

И все несли цветы. Людей было так много, церемонию пришлось продлить – народ все шел и шел.

Цветы не успевали эвакуировать. Они росли стеной перед гробом…

Поочередно у гроба появлялись министры, политики, бизнесмены. Пришел даже лидер КПРФ Зюганов. Записной соперник Жириновского. Всю свою думскую жизнь вождь ЛДПР ругал коммунистов, а от Зюганова так вообще - не оставлял камня на камне.

Жириновский и не думал умирать, наоборот, он готовился жить, интересно, размашисто. И тогда казалось – так оно и будет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но смерть мирит даже соперников.

Зюганов поклонился заклятому оппоненту.

- Да какие они соперники, – тихо шепчет мне один из думцев. - У них были прекрасные отношения. На публике они были готовы друг друга растерзать, но в закулисье – чуть ли не дружили. Профессионалы все-таки…

В коридорах Дома Советов вспоминали…

- Нам казалось, что Жириновский вечен, – вздыхал его временный приемник на посту лидера ЛДПР Слуцкий.

Думцы оплакивали беспокойный 10 этаж – где обитал Жириновский, откуда рассылались самые странные депеши. Вольфович читал много книг, а потом изумленным авторам приходили возражения из Госдумы, с упором на пунктуационные ошибки.

Журналисты с доброй улыбкой вспоминали о ВВЖ. Журналистов Жириновский любил. Но опять-таки по своему. Поэтому каждого из нас, кто писал о Думе хотя был раз, он проклял – часто письменно, с пожеланием, как минимум, быть уволенным. Но все понимали - это часть его игры. Часть придуманного им мира…

Жириновский ушел не без своей фирменной мистики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В котором мы – вот, где настоящее колдовство!, - незаметно для себя и оказались.

Ведь многое из того, о чем в последние 20 лет говорил Жириновский – сбылось.

Хорошо это или плохо, увидим.

Кто теперь расскажет – что будет дальше, Владимир Вольфович?

Вы на прощание сказали мне: Надо беречь таких как я, говорящих правду? Я как Чацкий, которого убили…

Наверное, вы и это почувствовали.

Жаль, что это был последний наш эфир. Многое хотелось бы спросить сейчас.